Вестник Кавказа

Ирак и Сирия открыли воздушное пространство

Ирак и Сирия открыли воздушное пространство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирака объявили об открытии воздушного пространства страны. Ограничения на полеты в своем воздушном пространстве сняла Сирия.

Иракское руководство объявило об открытии воздушного пространства страны, сообщает управление гражданской авиации Ирака.

"После всесторонней оценки ситуации было принято решение открыть небо над Ираком для полетов международной гражданской авиации"

- ведомство

Стоит отметить, что за час до отмены Багдад снял ограничения на полеты в южной части страны.

Помимо Ирака, ограничения на полеты в воздушном пространстве сняла и Сирия, об этом пишет управление гражданской авиации Арабской республики.

Уточняется, что решение о снятии запрета вступило в силу в 10:00 по местному времени.

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