Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал кощунственным высказывание бывшего спикера Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна об исходе Сталинградской битвы.

Заявление экс-спикера Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна о том, что Сталинградская битва не спасла страну от вторжения – это кощунство, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Армянский политик подверг сомнению величайшую победу советских солдат – битву, которая по сути переломила ход войны, заявил депутат, напомнив, что в ней участвовало множество жителей Армении, получивших за нее государственные награды, передает News.ru.

"Кощунственное, на мой взгляд, идиотское заявление по поводу победы советского солдата в Сталинградской битве, где наша армия сломала хребет фашистской Германии. Данный деятель подверг сомнению величайшую победу нашего национального солдата. В Сталинградской битве в том числе принимало участие огромное число жителей Армении… Если бы его предки воевали в Великую Отечественную войну, он бы не делал таких заявлений"

- Виктор Водолацкий

Депутат с болью напомнил: на постсоветском пространстве возникают различные высказывания о Великой Отечественной войне, и находятся люди, которые пытаются не только исказить подвиг советских солдат, но и утверждающих, что лучше бы Победы не было.

"Таких людей нужно закрывать в психбольнице и принудительно лечить. Можно было бы простить жителей Германии, которая сегодня пытается возродить нацизм", - добавил зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

Личность бывшего "глашатая" армянских силовиков достаточно, хоть и печально известна: во время Второй Карабахской войны он проникновенно лгал о положении на фронте, не просто серьезно преувеличивая успехи оккупантов, а регулярно заявляя о "разгроме" Азербайджана, вводя в заблуждение целую страну. После окончания боевых действий его деятельность была подвергнута жесткой критике, в Ереване на него было совершено нападение прямо на улице.

Впрочем, такие заявления армянских силовиков уже становятся привычными – напомним, накануне делегация Минобороны Армении, возглавляемая нынешним министром обороны страны Cуреном Папикяном, прибыла в Германию с рабочим визитом, а сегодня в Берлине встретилась с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, радеющим за "безопасность Европы" и накачивающего оружием Украину. Стороны, обсудив вопросы региональной и международной безопасности, высоко оценили нынешний уровень взаимодействия и выразили готовность к его расширению. Ради мира или нового миропорядка?..