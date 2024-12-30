Глава Минобороны Армении летит в Германию

Cурен Папикян приедет сегодня в Германию, сообщает Минобороны Армении. Детали предстоящего визита пока неизвестны.

Делегация Армении, возглавляемая министром обороны Суреном Папикяном, отправляется с рабочим визитом в Германию. Об этом информирует 12 мая пресс-служба оборонного ведомства республики.

Подробности предстоящей поездки пока держатся в секрете.

В феврале текущего года Сурен Папикян уже посещал Германию. В рамках того визита он участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, на полях прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности руководитель Минобороны Армении провел встречу с коллегой из ФРГ Борисом Писториусом. Стороны поговорили о сотрудничестве двух стран, договорившись о его расширении.

В ходе встрече Писториус также сообщил о готовности Германии посодействовать реформам, которые проводятся в Вооруженных силах республики Южного Кавказа.