Азербайджан построит на Алаколе в Казахстане туристический комплекс

В Казахстане на побережье озера Алаколь появится туристический оздоровительный комплекс. Инвестором проекта выступит Азербайджан.

Вопрос о строительстве на Алаколе туристического лечебно-оздоровительного комплекса обсудили аким области Абай Берик Уали и Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

В двусторонней встрече приняли также зампредседателя Азербайджано-Казахстанского делового совета, председатель правления Ассоциации тюркских предпринимателей Аслан Кунияров, представители Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Инвестпроект строительства международного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье Алаколя представила азербайджанская делегация. Инвестиции в проект составят около $20 млн. В планах создать на берегу озера круглогодичный туристический комплекс на 800 человек. Открытие комплекса позволит создать порядка 200 новых рабочих мест.

Новый туристический объект на Алаколе увеличит приток туристо в регион, возрастут налоговые поступления в бюджет, будет создан новый кластер на стыке медицины и отдыха.

На встрече Байель отметил, что отношения Азербайджана и Казахстана вышли на новый уровень союзничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу укреплять экономические связи, заниматься реализацией совместных проектов, в том числе в сфере туризма.

"В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда"

– Алим Байель

Глава области сообщил, что составляется генплан туристической зоны Алаколь. Под строительство курортного объекта будет выделен участок, власти региона окажут необходимую поддержку для реализации проекта.