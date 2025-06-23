Вестник Кавказа

Стоимость отдыха в Кавминводах выросла в 2025 году

Парк цветник в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Средняя цена за жилье в курортных городах КМВ выросла на 13% в 2025 году и составила 5,4 рублей за ночь. Несмотря на это, число бронирований увеличилось.

Средняя цена бронирования жилья на курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) составила 5,4 тыс рублей за ночь в 2025 году. Это на 13% больше прошлогодних показателей, согласно данным сервиса Bronevik.

Аналитики сервиса зафиксировал рост бронирований в июле во всех больших курортных городах региона: в Пятигорске они увеличились на 8%, в Кисловодске и Железноводске – на 6%, в Минводах – на 5%, в Ессентуках – на 3%.

При этом увеличение бронирований было незначительным по сравнению с июлем 2024 года, так как большинство средств размещений составляют санатории, которые редко входят в перечень площадок турагрегаторов.

Наибольшее число онлайн-бронирований в июле замечено в Кисловодске, передали слова пресс-службы сервиса в издании РБК Кавказ.

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