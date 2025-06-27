Вестник Кавказа

МИД Катара: посредники продолжают консультации с Израилем и ХАМАС

МИД Катара: посредники продолжают консультации с Израилем и ХАМАС
© Фото: ЦАХАЛ
В МИД Катара заявили о продолжающихся консультациях посредников с Израилем и ХАМАС по заключению рамочного соглашения. В нем также прокомментировали возможный визит спецпосланника США Уиткоффа в Доху.

Посредники продолжают консультации с Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС для заключения рамочного соглашения, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Что касается переговоров о прекращении огня, они все еще находятся на первом этапе и направлены прежде всего на достижение соглашения о принципах"

- Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Он передал, что завершением второго этапа станет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а на следующих последует устойчивое перемирие.

Отвечая на вопрос журналиста издания ТАСС о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Доху, представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что его готовы принять в любое время, однако дата и время еще не определены.

Напомним, что переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был возобновлен при посредничестве Египта, Катара и США 6 июля, они проводятся в Дохе.

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