МИД Катара: посредники продолжают консультации с Израилем и ХАМАС

Посредники продолжают консультации с Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС для заключения рамочного соглашения, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Что касается переговоров о прекращении огня, они все еще находятся на первом этапе и направлены прежде всего на достижение соглашения о принципах"
- Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
Он передал, что завершением второго этапа станет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а на следующих последует устойчивое перемирие.
Отвечая на вопрос журналиста издания ТАСС о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Доху, представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что его готовы принять в любое время, однако дата и время еще не определены.
Напомним, что переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был возобновлен при посредничестве Египта, Катара и США 6 июля, они проводятся в Дохе.