Инфляция в Турции: Центробанк сохранил прогноз на 2025 год

В этом году, согласно прогнозу ЦБ страны, инфляция в Турции будет держаться на уровне 24%. В будущем году ожидается, что инфляция снизится в два раза.

Центробанк Турции оставил без изменений прогноз по инфляции в стране на 2025 год.

Согласно прогнозу турецкого регулятора, инфляция в этом году составит 24%. Политика жесткого контроля над денежно-кредитной сферой сохраняется, отметил глава ЦБ Турции Фатих Карахан.

В следующем году в Турции ожидают инфляцию на уровне 12% а в 2027 году она должна снизиться до 8%.

Для достижения поставленных целей необходима сдержанная фискальная политика, независимость Центробанка и последовательное проведение процентной политики, говорится в сообщении турецкого регулятора.

Отметим, что по итогу апреля годовая инфляция в Турции достигла 37,86%.