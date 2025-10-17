Вестник Кавказа

Более 10 демонстрантов были задержаны в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Прошедшая накануне в Тбилиси очередная акция протеста обернулась задержаниями. О том, сколько человек были задержаны и за что, рассказали в МВД Грузии.

В общей сложности 13 демонстрантов задержали полицейские накануне в Тбилиси, соответствующее сообщение распространила пресс-служба грузинского МВД.

В нем говорится, что протестующие были задержаны в рамках кодекса об административных правонарушениях.

"Задержанные лица не подчинились законным требованиям полиции и нанесли словесное оскорбление представителям правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей"

– МВД Грузии

В ведомстве также призвали жителей Грузии не совершать противоправные действия. В МВД предупредили, что в случае нарушений стражи порядка будут реагировать в рамках закона, личности правонарушителей будут установлены, они понесут наказание.

Напомним, накануне в центре Тбилиси в митинге приняли участие несколько сотен протестующих. Они попытались заблокировать проезжую часть, но полицейские воспротивились, поэтому активисты перебрались на расположенные рядом с проспектом Руставели улицы и устроили шествие там. Когда правоохранители стали освобождать проезжую часть, демонстранты вступили с ними в спор, после чего и начались задержания.

