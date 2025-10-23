МИД России рассказал о вылете Евгении Белоусова из Баку

Второй из двух арестованных в Баку руководителей Sputnik-Азербайджан возвращается в Россию: Мария Захарова рассказала о его вылете из аэропорта "Гейдар Алиев".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова только что проинформировала, что второй арестованный летом сотрудник Sputnik-Азербайджан, шеф-редактор агентства Евгений Белоусов, сегодня днем улетел из Баку в Москву.

"Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи"

- Мария Захарова

Захарова пояснила, что Белоусов выпущен на свободу по решению азербайджанских властей.

Напомним, что накануне Евгению Белоусову была заменена мера пресечения – его перевели под домашний арест, согласно вердикту Хатаинского районного суда.

Первый из арестованных сотрудников агентства, его исполнительный директор Игорь Картавых, вернулся в Россию из Азербайджана также на этой неделе – в понедельник, 20 октября. Он перешел из заключения под домашний арест 10 октября, на следующий день после личной встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, на полях саммита СНГ.

Таким образом, тема Sputnik-Азербайджан в контактах Москвы и Баку закрыта.