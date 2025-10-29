Вестник Кавказа

Израилю грозит новый виток эскалации из-за Западного берега – МИД РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Планы Израиля расширить суверенитет на Западный берег реки Иордан могут усугубить ситуацию на Ближнем Востоке, считают в МИД РФ. Сейчас задача состоит в том, чтобы установить устойчивый мир в регионе.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может произойти, если израильские власти примут законопроект, которым распространят суверенитет Израиля на Западный берег Иордан, предупредила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 октября.

"Надеемся, что до окончательного утверждения законопроектов дело не дойдет. В противном случае избежать новой опасной эскалации напряженности как на оккупированной палестинской территории, так и в ближневосточном регионе в целом не удастся"

– Мария Захарова

Такая ситуация подорвет продвигаемые миротворческие усилия по снижению конфронтации между Израилем и Палестиной, заметила она.

Позиция российской стороны заключается в том, отметила дипломат, что решить палестинский вопрос возможно исключительно политико-дипломатическим путем".

"Главную задачу на сегодняшний день видим в обеспечении устойчивого мира в регионе и формировании необходимых условий для налаживания прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса"

– Мария Захарова

По итогу переговоров должно быть принято решение на основе двух государств: "выход на создание независимого, территориально целостного Палестинского государства, сосуществующего в мире и согласии с Израилем", заявила представитель российского МИД.

