В Турции объявили скидки на летние туры на Эгейское побережье

Туры на ряд популярных курортов Турции дешевеют в разгар сезона. Летом 2025 года предложение превышает спрос на Эгейском побережье.

У россиян есть возможность отдохнуть летом на Эгейском побережье Турции по привлекательным ценам, курортные отели предлагают скидки так как спрос отстает от предложения, сообщает АТОР.

Эгейское побережье выбирает около 15% российских туристов, следует из данных туроператоров. Авиарейсов из России на курорты в этом году много, есть и чартерные, и регулярные рейсы в Даламан, Бодрум и Измир. При этом спрос на путевки почти не растет.

"Спрос на лето 2025 хуже, поскольку предложение превышает спрос. Рейсов стало больше. Отельеры реагируют на ситуацию – присылают спецпредложения, делают скидки"

– Coral Travel

В разгар летнего сезона 2025 года путевки продаются по цене прошлогодних, также на доступности туров сказалось укрепление рубля.

Чаще всего туристы из РФ выбирают Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхие.