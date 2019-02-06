Высшее образование в Армении: направления, специализация, какие есть тонкости, что выбрать?

В условиях диверсификации экономики, переосмысления логистики и транзита в Армении повышается роль профильного высшего образования, престиж которого ранее уступал всеобщей коммерциализации. Расскажем, какое высшее образование сейчас востребовано в Армении, где его можно получить и какие есть тонкости при поступлении.

Система высшего образования в Армении

С 2005 года Армения участник Болонского процесса, поэтому высшая школа адаптирована под стандарты ЕС: бакалавриат (3–4 года), магистратура (1–2 года), аспирантура/докторантура (2–5 лет). Есть и программы специалитета (например, в медицине), где период обучения больше (5–6 лет).

Где можно получить выше образование в Армении?

Фундамент армянской высшей школы был заложен в советское время и был сохранен усилиями диаспоры и тех профессионалов, которые предпочли остаться в республике, а не эмигрировать за рубеж. Наиболее востребованные вузы Армении:

Ереванский государственный университет. Старейший и крупнейший вуз Армении, где доминируют фундаментальные науки: физика, математика, химия, биология, история, филология, юриспруденция, философия, психология, информатика.

Старейший и крупнейший вуз Армении, где доминируют фундаментальные науки: физика, математика, химия, биология, история, филология, юриспруденция, философия, психология, информатика. Национальный политехнический университет Армении. Главный технический вуз страны. Стал особенно популярен в эпоху IT-революции. Готовит инженеров по разным направлениям: электроника, энергетика, строительство, химические технологии, машиностроение. У университета есть филиалы в Гюмри, Ванадзоре и Капане.

Главный технический вуз страны. Стал особенно популярен в эпоху IT-революции. Готовит инженеров по разным направлениям: электроника, энергетика, строительство, химические технологии, машиностроение. У университета есть филиалы в Гюмри, Ванадзоре и Капане. Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци . Ведущий медицинский вуз. Здесь учат общей медицине, стоматологии, фармации. Есть также военно-медицинский факультет и программы послевузовского образования.

. Ведущий медицинский вуз. Здесь учат общей медицине, стоматологии, фармации. Есть также военно-медицинский факультет и программы послевузовского образования. Армянский государственный экономический университет. Его специализация экономика, менеджмент, бизнес-администрирование, туризм, государственное управление. Популярен у тех, кто хочет построить успешную карьеру в Армении.

Его специализация экономика, менеджмент, бизнес-администрирование, туризм, государственное управление. Популярен у тех, кто хочет построить успешную карьеру в Армении. Американский университет Армении. Редкий пример успешного частного вуза с сильным международным профилем. Здесь сильные программы по бизнес-менеджменту, индустриальной инженерии, компьютерным наукам, экономике, общественному здравоохранению, праву, политологии и международным отношениям. Акцент на англоязычное обучение и связи с зарубежными партнерами. Его выбирают те, кто видит себя профессионалом в среде американской бизнес-элиты.

Редкий пример успешного частного вуза с сильным международным профилем. Здесь сильные программы по бизнес-менеджменту, индустриальной инженерии, компьютерным наукам, экономике, общественному здравоохранению, праву, политологии и международным отношениям. Акцент на англоязычное обучение и связи с зарубежными партнерами. Его выбирают те, кто видит себя профессионалом в среде американской бизнес-элиты. Армяно-Российский университет. Создан на основе соглашения между правительствами России и Армении. Предлагает широкий спектр направлений: от прикладной математики и информатики, права и журналистики до медико-биологических наук, туризма, экономики и иностранных языков. Востребован у русскоговорящей армянкой молодежи, готовой работать в пространстве ЕАЭС.

Создан на основе соглашения между правительствами России и Армении. Предлагает широкий спектр направлений: от прикладной математики и информатики, права и журналистики до медико-биологических наук, туризма, экономики и иностранных языков. Востребован у русскоговорящей армянкой молодежи, готовой работать в пространстве ЕАЭС. Французский университет в Армении. Работает в сотрудничестве с французскими партнерами (например, с Университетом Жан Мулен Лион-3). Выдает два государственных диплома армянский и французский. Его выбирают желающие жить и работать в странах ЕС.

Как поступить?

Подача документов идет через Центр оценки и тестирования (ЦОТ). Даже если вуз частный, для большинства программ абитуриент подает заявку через ЦОТ (обычно через сайт dimord.am). Это не приемная комиссия вуза, а централизованная система обработки данных.

Можно указать до шести направлений в одном или разных вузах. Если балл чуть ниже проходного на выбранную специальность, можно попасть на смежную.

Нотариальный перевод и легализация. Подаваемые документы (аттестат/диплом и приложения) нужно перевести на армянский, заверить у нотариуса.

Оплата участия в экзаменах. За сдачу вступительных экзаменов часто берут сбор. Его нужно оплатить до подачи заявки. Без квитанции заявку не примут.

Каковы шансы на поступление?

ЕГЭ в Армении нет, поэтому чтобы поступить, нужно хорошо сдать вступительные испытания (комбинации предметов зависят от специальности). Конкурс на популярные направления (IT, экономика, юриспруденция) выше, на некоторые профильные специальности (аграрные или инженерные) - ниже. Многие вузы публикуют проходные баллы за прошлые годы, рекомендуя изучать эту статистику на сайтах приемных комиссий. Больше шансов на поступление у граждан Армении, в некоторых вузах есть специальные квоты для абитуриентов из диаспоры.

Важные языковые нюансы при поступлении