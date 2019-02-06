Высшее образование в Армении: направления, специализация, какие есть тонкости, что выбрать?

Система высшего образования в Армении
С 2005 года Армения участник Болонского процесса, поэтому высшая школа адаптирована под стандарты ЕС: бакалавриат (3–4 года), магистратура (1–2 года), аспирантура/докторантура (2–5 лет). Есть и программы специалитета (например, в медицине), где период обучения больше (5–6 лет).
Где можно получить выше образование в Армении?
Фундамент армянской высшей школы был заложен в советское время и был сохранен усилиями диаспоры и тех профессионалов, которые предпочли остаться в республике, а не эмигрировать за рубеж. Наиболее востребованные вузы Армении:
- Ереванский государственный университет. Старейший и крупнейший вуз Армении, где доминируют фундаментальные науки: физика, математика, химия, биология, история, филология, юриспруденция, философия, психология, информатика.
- Национальный политехнический университет Армении. Главный технический вуз страны. Стал особенно популярен в эпоху IT-революции. Готовит инженеров по разным направлениям: электроника, энергетика, строительство, химические технологии, машиностроение. У университета есть филиалы в Гюмри, Ванадзоре и Капане.
- Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци. Ведущий медицинский вуз. Здесь учат общей медицине, стоматологии, фармации. Есть также военно-медицинский факультет и программы послевузовского образования.
- Армянский государственный экономический университет. Его специализация экономика, менеджмент, бизнес-администрирование, туризм, государственное управление. Популярен у тех, кто хочет построить успешную карьеру в Армении.
- Американский университет Армении. Редкий пример успешного частного вуза с сильным международным профилем. Здесь сильные программы по бизнес-менеджменту, индустриальной инженерии, компьютерным наукам, экономике, общественному здравоохранению, праву, политологии и международным отношениям. Акцент на англоязычное обучение и связи с зарубежными партнерами. Его выбирают те, кто видит себя профессионалом в среде американской бизнес-элиты.
- Армяно-Российский университет. Создан на основе соглашения между правительствами России и Армении. Предлагает широкий спектр направлений: от прикладной математики и информатики, права и журналистики до медико-биологических наук, туризма, экономики и иностранных языков. Востребован у русскоговорящей армянкой молодежи, готовой работать в пространстве ЕАЭС.
- Французский университет в Армении. Работает в сотрудничестве с французскими партнерами (например, с Университетом Жан Мулен Лион-3). Выдает два государственных диплома армянский и французский. Его выбирают желающие жить и работать в странах ЕС.
Как поступить?
- Подача документов идет через Центр оценки и тестирования (ЦОТ). Даже если вуз частный, для большинства программ абитуриент подает заявку через ЦОТ (обычно через сайт dimord.am). Это не приемная комиссия вуза, а централизованная система обработки данных.
- Можно указать до шести направлений в одном или разных вузах. Если балл чуть ниже проходного на выбранную специальность, можно попасть на смежную.
- Нотариальный перевод и легализация. Подаваемые документы (аттестат/диплом и приложения) нужно перевести на армянский, заверить у нотариуса.
- Оплата участия в экзаменах. За сдачу вступительных экзаменов часто берут сбор. Его нужно оплатить до подачи заявки. Без квитанции заявку не примут.
Каковы шансы на поступление?
ЕГЭ в Армении нет, поэтому чтобы поступить, нужно хорошо сдать вступительные испытания (комбинации предметов зависят от специальности). Конкурс на популярные направления (IT, экономика, юриспруденция) выше, на некоторые профильные специальности (аграрные или инженерные) - ниже. Многие вузы публикуют проходные баллы за прошлые годы, рекомендуя изучать эту статистику на сайтах приемных комиссий. Больше шансов на поступление у граждан Армении, в некоторых вузах есть специальные квоты для абитуриентов из диаспоры.
Важные языковые нюансы при поступлении
- Во всех вузах обучение ведется на армянском языке.
- Даже если вы свободно владеете русским или английским, французским, для экзаменов потребуется армянский.
- Независимо от языка программы почти везде есть обязательный блок по армянскому языку и истории Армении. Обычно минимум два семестра с аттестацией.
- Если с армянским языком проблемы, то предпочтительным будет обучение в Российско-Армянском университете (русский), Американском университете Армении (английский), Ереванском медуниверситете (есть треки на русском и английском). Для тех, кто пока слабо знает армянский, выбор такой альтернативы часто решает проблему адаптации.