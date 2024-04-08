Вестник Кавказа

Что такое турецкие мезе: из чего и как их приготовить?

Валерия Третьякова
Что такое турецкие мезе: из чего и как их приготовить?
© Фото: chaihona1.ru
Турецкая кухня славится своими изысканными блюдами, и среди них особое место занимают мезе. Само название "мезе" - собирательное понятие, которое включает в себя разнообразные закуски. Они подаются как к основным блюдам, так и в качестве самостоятельного угощения. Расскажем, как самим сделать мезе.

Что это за блюдо мезе?

К мезе относят большое количество закусок, популярных в восточном Средиземноморье. Однако в турецкой кухне мезе - одни из самых важных блюд. Состоят они обычно из большого количества овощей, зелени, бобовых, йогурта и сыра. Каждая такая закуска имеет неповторимый вкус, поэтому, если дело доходит до выбора мезе в меню, то трудно решить, какие именно стоит попробовать.

Когда подают мезе?

Мезе обычно подают перед основными блюдами – мясом или же рыбой.

© Фото: commons wikimedia

Какие бывают мезе?

  1. Аджилы эзме (Acılı ezme). Подобно соусам, которые подают в Мексике, аджилы эзме в основном состоит из томатов, зеленого перца, лука, а также чеснока, к которым добавляют лимонный сок. Все ингредиенты разминаются вместе до состояния соуса. Турецкие нотки закуска приобретает благодаря добавлению оливкового масла, пасты из красного перца, хлопьев паприки, гранатовой патоки и щепотки мяты.
  2. Шакшука (Şakşuka). Обычно под шакшукой подразумевают израильское блюдо из яиц, помидоров и перца. Однако турецкое блюдо не имеет с ним ничего общего. Этот вид мезе включает в себя баклажаны, а также перец, кабачки, а также томатный соус и чеснок. Иногда добавляют томаты или картофель. Все ингредиенты нарезаются кубиками и обжариваются по очереди на сковороде. Для соуса обжаривают чеснок, а затем в него вливают томатный соус. Есть варианты блюда с добавлением петрушки и оливкового масла. Затем готовую смесь добавляют в жареные овощи и оставляют остывать.  
  3. Салат из баклажанов (Patlıcan salatası). Patlıcan в переводе с турецкого буквально означает "баклажан". Таким образом, мезе patlıcan salatası можно перевести как салат из баклажанов. Однако не стоит представлять в этом случае смесь из салатов и овощей. Эта закуска состоит из очень простого микса из копченых баклажанов и обжаренного красного перца. Затем в овощи добавляют заправку, которую делают из оливкового масла и лимонного сока.
  4. Хумус (Hummus). Хумус довольно-таки распространенная закуска в кухнях многих народов мира, однако его турецкая версия не оставит равнодушным ни одного гурмана. В Турции закуску готовят из молотого нута, чеснока, тахини. Также в него добавляют лимон и оливковое масло. Нередко в рецепт хумуса добавляют и тмин. Подают турецкий хумус в глиняных блюдах, сверху его часто покрывают полосками пастырмы или разогретыми в духовке кедровыми орехами.
  5. Барбунья пилаки (Barbunya pilaki). Готовят блюдо из розово-коричневой фасоли под названием борлотти. Именно к ней в названии блюда относится barbunya, а pilaki - способ приготовления, во время которого фасоль, лук, чеснок, помидоры, морковь и петрушка тушатся на оливковом масле. Еще одной вариацией блюда, приготовленного способом pilaki считается тазе фасулье (taze fasulye). Здесь длинную зеленую фасоль готовят с луком и помидорами на оливковом масле.
  6. Семизоту (Semiz otu). В рецепте семизоту есть портулак, чеснок и йогурт. Портулак - почвопокровное растение, которое часто растет в огородах. В переводе его название означает "жирная трава" из-за жирных кислот. Обладает он и антибактериальными свойствами. Однако с этим растением нужно быть осторожным и не перебарщивать с употреблением его в пищу, так как оно содержит щавелевую кислоту, которая может стать причиной раздражения органов ЖКТ.
  7. Хавуч таратор (Havuç tarator). Хавуч таратор готовят из тушеной тертой моркови, йогурта и чеснока. В некоторых рецептах берется не просто йогурт, а именно сузьма. Также морковь в блюде можно заменить на цуккини.
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