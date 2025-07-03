Солнечная энергия впервые вольется в энергосистему Грузии

В Грузии солнечные электростанции впервые будут подключены к единой энергосистеме страны. Общая мощность подключаемых СЭС составляет 10 МВт.

"Грузинская государственная электросистема" подключит солнечные электростанции в Кахети к единой энергосистеме страны.

Всего в энергосистему Грузии войдут пять солнечных электростанций, их общая мощность составляет 10 МВт. В перспективе страна может стать экспортером энергии, рассказал глава Департамента энергетической политики и инвестиционных проектов министерства экономики Грузии Александр Сохадзе.

"Оптимальное использование возобновляемых источников энергии обеспечит рост генерации в стране, что позволит нам стать нетто-экспортером уже в ближайшие годы"

– Александр Сохадзе

Сегодня в Грузии 77% производимой энергии приходится на возобновляемую, в основном это ГЭС. В Грузии в целом вырабатывается около 4,6 тыс МВт. Единственная ветроэлектростанция "Картли" обеспечивает 21 МВт электроэнергии.