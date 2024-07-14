4 простых и полезных блюда кавказской кухни: как приготовить?

Кавказская кухня это далеко не только всем известные шашлык, люля-кебаб, хачапури и долма. Расскажем о четырех не столь распространенных, но не менее вкусных блюдах: аджапсандале, довге, курзе и дзыкке, которые можно приготовить дома.

Аджапсандал

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каждый регион вносит в рецепт аджапсандала свои нюансы и секреты, поэтому можно встретить много вариаций этого блюда. Особенно любят аджапсандал в Грузии. Согласно легенде, блюдо появилось сотни лет назад благодаря местным пастухам. Они обжаривали перец и баклажаны на костре, а затем давили их. В итоге получался вощной соус, в который добавляли специи и травы. Такое блюдо хранилось долго. Современный рецепт ненамного отличается от своего предшественника. В аджапсандал обычно входят баклажаны, помидоры, сладкий перец, лук и чеснок. Сначала обжариваются баклажаны, затем - оставшиеся ингредиенты, к которым затем добавляют баклажаны.

Сезонные овощи делают аджапсандал легким и питательным. Блюдо заправляют ароматными приправами, среди которых кориандр, базилик и кинза. Аджапсандал, как правило, подают холодным, что делает его отличным блюдом как для обеда, так и для закуски на праздничном столе.

Довга

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Довга – это традиционное азербайджанское блюдо, представляющее собой суп на основе зелени, риса и катыка. В его состав обычно входят шпинат, петрушка, укроп, рис, а также катык или мацони. Это легкое и полезное блюдо, богатое витаминами и минералами. Его готовят в сезон свежих трав в жаркую погоду и подают холодным. Довга идеальна для тех, кто стремится к здоровому питанию. Блюдо также считается прекрасным вариантом для вегетарианцев.

Курзе

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курзе – блюдо дагестанской кухни, напоминающее пельмени или вареники. Главное отличие – фигурная лепка косичкой. Начинка может быть самой разной, но чаще всего в курзе добавляют мясо с кисловатой сывороткой. Есть также рецепты с добавлением мяса, колбасы, яиц и творога, яиц и молока. Курзе похожи на блюдо из итальянской кухни - кулурджонес. Эти равиоли родом из Сардинии. Они имеют такую же продолговатую форму и способ плетения. Благодаря многочисленным начинкам и вариантам подачи, курзе становится отличным угощением как для повседневного стола, так и для праздничных застолий.

Дзыкка

© Фото: south-ossetia.info

Дзыкка – осетинское блюдо, которое считается одним из древнейших в местной кухне. Внешне оно напоминает кашу, но по составу и вкусу от нее отличается. Среди ингредиентов – свежий осетинский сыр и пшеничная мука. Дзыкка готовится в чугунном казане, чтобы расплавившийся сыр не подгорал. Сначала на дно казана наливают молочную сыворотку и доводят ее до кипения. В другой емкости готовят сыр. Его разминают до однородной массы, после чего перекладывают в уже нагретый казан с сывороткой. Варят блюдо на медленном огне, непрерывно помешивая. После того, как сыр расплавится, нужно начать добавлять просеянную пшеничную муку. Ее засыпают в казан маленькими порциями, не переставая помешивать. Готовят блюдо до появления масла. Подают как в горячем, так и в холодном виде.