3 самых специфических блюда Армении. Кухня на любителя

Армянская кухня отличается пряными ароматами и обилием мясных и молочных продуктов. Она формировалась, долго время игнорируя мировые тренды, поэтому некоторые блюда могут содержать несочетаемые ингредиенты. Расскажем о трех наиболее популярных у армян блюдах, которые могут прийтись не по вкусу любителям гастрономических туров.

Суп "Спас"

Свой самый известный суп армяне готовят по всему миру. Поскольку его главный ингредиент мацони (мацун) за пределами Армении доступен ограничено, его часто заменяют йогуртом. Для классического "Спаса" ниужно

литр мацуна

одно яйцо

столовую ложку муки

пол-литра кипяченой воды

крупную пшеничную крупу, которую называют дзавар.

Приготовление супа простое, но важно строго соблюдать его рецептуру.

Мацун, яйцо и мука тщательно смешиваются в емкости, после чего к ним добавляется вода. Блюдо готовится на медленном огне до состояния кипения, сопровождаясь непрерывным помешиванием, поскольку в противном случае мацун отделится от воды и осядет на дне емкости. После закипания необходимо добавить крупу, которую можно предварительно смочить, чтобы ускорить приготовление супа. Через 30-40 минут в суп добавляется предварительно обжаренный до золотистого цвета лук (2-3 средних луковицы) и чайная ложка соли После этого суп варят еще 5 минут. Последний штрих "Спаса" 50 г сливочного масла и мелко порубленная кинза, которые добавляются в готовый суп. В таком виде "Спас" нужно накрыть крышкой еще на 10 минут, после чего его можно подавать к столу.

Не каждый готов отведать густой суп, похожий на жидкий йогурт, который можно назвать кашей с зеленью, но армяне хотя бы раз стараются угостить им заграничных гостей.

Суп "Танав"

Рецептура второго по значимости армянского супа очень похожа на "Спас". Однако главный ингредиент "Танава" жирный кефир. Чем жирнее кефир, тем лучше.

На один литр кефира берут пол-литра воды, столовую ложку муки и яйцо, а также 4 столовых ложки риса. Соль и зелень добавляются по вкусу и не входят в обязательный список ингредиентов. В отличие от Спаса", ингредиенты "Танава" помещаются в емкость одновременно и длительно варятся на медленном огне с обязательным помешиванием. В среднем суп готовится около получаса, пить его рекомендуется горячим либо теплым.

Несмотря на свою популярность, "Танав" способны осилить не все армяне, так как не каждый может употребить целую тарелку риса в жидком кефире. Однако он полезен при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Задолго до появления привычных антибиотиков армяне лечили болезни, сопровождающиеся высокой температурой, именно этим супом, справедливо полагая, что для выздоровления необходимо очистить желудок, чтобы организм был способен принимать и переваривать пищу. Кефир и рис лучше всего помогают слизистой желудка, способствуя улучшению микрофлоры кишечника.

Жаркое "Тжвжик"

Для приготовления основы понадобится

650 г куриной печени

450 г куриных сердечек

400 г куриных желудков.

Соус для блюда готовится из

500 г лука

двух помидоров

одного сладкого перца

чеснока и зелени по вкусу.

Процедура приготовления проста:

Последовательно обжариваются печень, желудки, сердечки и лука После чего полученные ингредиенты смешиваются и тушатся на слабом огне. Затем добавляются нарезанные помидоры, перец, чеснок, которые выдерживаются в течение 10 минут под крышкой.

Вкус блюда специфический, поэтому его стараются маскировать пряными специями и дикими травами. В старину "Тжвжик" считался едой бедняков, поскольку мясо было недоступно малоимущим, а потому его начинка неизменно содержала куриные (реже говяжьи) потроха. Сегодня жаркое из куриных внутренностей часто можно встретить в сети армянских заведениях быстрого питания, в сочетании с лавашем. Такой лаваш называют "армянской шаурмой".