Лихачев и глава МАГАТЭ встретятся в начале июня в Калининграде

Гендиректор Росатома подтвердил скорую встречу с главой МАГАТЭ. Она пройдет в начале лета в Калининграде.

В начале июня в Калининграде состоится встреча гендиректора Росатома Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом рассказал сам глава российской корпорации.

Он также отметил, что сегодня начинается новая, 28-я миссия МАГАТЭ.

"Повестка дня будет направлена не только на сегодняшний день, но и завтрашний. Встреча состоится в первых числах июня. Исходим из того, что она будет в Калининграде"

– Алексей Лихачев

Напомним, в феврале текущего года Лихачев и Гросси встречались в Москве.