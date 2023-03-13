Грузия рассчитывает получить статус кандидата в ЕС в этом году

Опубликовано: 10:30, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии надеются получить статус кандидата в ЕС уже в этом году, сообщил премьер страны Ираклий Гарибашивли. По его словам, страна заслужила это, так как делает все от нее зависящее для присоединения к сообществу.

Премьер-министр Грузии рассчитывает на то, что в течение нынешнего года стране предоставят статус кандидата в члены Европейского союза. Об этом Ираклий Гарибашвили заявил в эфире "Имеди".

Он подчеркнул, что Тбилиси предпринимает все возможные шаги, чтобы обзавестись статусом до конца года. Грузия заслуживает этого, добавил глава правительства.

Ранее Гарибашвили обращал внимание на то, что предоставленный руководству Грузии документ ЕК явно свидетельствует о том, что в вопросе евроинтеграции наметился прогресс.

Напомним, летом прошлого года лидеры Евросоюза заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого ей необходимо выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия.

Ожидается, что ЕК оценит, насколько Грузия продвинулась в вопросе евроинтеграции в октябре, а решение о предоставлении статуса кандидата будет принято в конце 2023 года. При этом посол ЕС в Грузии Павел Герчинский уточнил, что все будет зависеть от выполнения Тбилиси 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса.

Тем не менее, вероятность того, что ЕС откажет Грузии в этом вопросе, по-прежнему существует. В частности, в Европарламенте пригрозили, что не одобрят заявку Тбилиси на присоединение к ЕС, если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили скончается в тюрьме.

Скандал евроинтеграции не помеха

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что скандальные законопроекты об агентах иностранного влияния, принятие которых Грузия отменила после давления Запада и беспорядков, организованных оппозицией, не повлияют на европейские перспективы республики.



"Перспективы по-прежнему положительные в сумме, ведь статус кандидата дают стране, а не конкретному правительству. Европейские газеты о протестах прошлой недели пишут, что грузинский народ, по их мнению, и в первую очередь молодежь, оказался на такой высоте, что сплотился, мобилизовался, выразил несогласие с политикой властей и заставил правительство пойти на уступки. Это тоже ценность – что наше правительство оказалось из тех, которые не будут идти до конца и решать свои проблемы репрессивными методами", - прежде всего сказал он.

Грузия заслужила стать кандидатом в ЕС

"То, что законопроекты сразу же были отозваны, а задержанные освобождены – при том, что людей задерживали за серьезные акты вандализма с повреждением имущества и увечьями у полицейских – может сыграть положительную роль в процессе получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Западные эксперты в один голос утверждали еще год назад, что по всем реформам, по всем параметрам, которые требует Евросоюз, Грузия значительно опережает и Молдову, и Украину. Более того, по верховенству закона, независимости судов, свободе прессы и телевидения Грузия опережает 12 стран-членов Европейского Союза", - напомнил Петре Мамрадзе.



"В этом плане многие в ЕС отмечали, что отказ Грузии в статусе кандидата, когда его получили Молдова и Украина, был политическим решением. Правда, здесь стоит добавить, что сам по себе статус кандидата абсолютно не значит кроме символа сближения страны с Евросоюзом. К примеру, этот статус есть у Турции на протяжении 35 лет. Так что значение у статуса кандидата не практическое, а политическое, для пиара действующих властей", - подчеркнул эксперт.

Переворота в Грузии не будет

Петре Мамрадзе отверг возможность перерастания скандала с законопроектами об иноагентах в революционные процессы по смене власти в Грузии. На обещания одного из приспешников Михаила Саакашвили, экс-главы МВД Вано Мерабишвили, пообещавшему поставить в Грузии "прозападную" власть политолог ответил выражением уверенности в том, что прежние элиты не смогут устроить госпереворот в стране.

"Предпосылок госпереворота в Грузии нет. Я всегда говорил, что сами саакашвилевцы к власти вернуться не смогут. У них уже была попытка в июне 2019 года, когда они устроили грязную провокацию "ночь Гаврилова" (беспорядки в Тбилиси из-за присутствия в парламенте Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова – прим. ред.), и она ничем не закончилась, кроме российского запрета на авиасообщения с Грузией", - сказал он.

"Я и сейчас повторю, что если сама "Грузинская мечта" не выкинет какой-нибудь абсурдный фортель и не нанесет сама себе какого-то непоправимого ущерба, а будет работать без серьезных ошибок, то в Грузии все будет спокойно, несмотря на регулярные попытки раскачать ситуацию со стороны людей Саакашвили. Никакого переворота быть не может, потому что у саакашвилевцев нет для этого ресурсов, в том числе поддержки населения", - заключил Петре Мамрадзе.