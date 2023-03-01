МИД РФ: Запад стремится разжечь конфликт между Ереваном и Баку

Опубликовано: 10:15, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Южный Кавказ - узловой регион, где возможен мир, однако Запад хамски внедряется в ситуацию, мешая урегулированию отношений Азербайджана и Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Москве надеются на мирное урегулирование ситуации между Баку и Ереваном, и видят проблему во внедрении Запада в регион и ситуацию. Западное участие не будет способствовать миру, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Южный Кавказа "можно назвать в прямом смысле узловым", отметила Захарова. Она уточнила в эфире радио Sputnik, что это тот регион, где есть надежда прийти к стабильности, реализовать "те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами совместно с Россией".

Попытки Запада внедриться в ситуацию между Азербайджаном и Арменией представитель МИД охарактеризовала как хамство. Захарова уверена, Запад ведет такую политику не для урегулирования конфликта, а с "ровно противоположными целями". Она заметила, что такая тенденция наблюдается многие годы, а в последнее время коллективный Запад стал проявлять себя активнее.

При этом, напомнила Захарова, нет ни единого примера успешного урегулирования конфликта с участием западных партнеров, а "количество конфликтов по причине, по инициативе коллективного Запада увеличивается".

Ранее в МИД не раз выражали готовность оказать всю возможную поддержку для организации встреч представителей Азербайджана и Армении в разных форматах. Москва приветствует движение к реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении.

На этой неделе в Баку побывал глава МИД РФ Сергей Лавров.