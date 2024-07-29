Авигдор Либерман: Задача Ирана максимально истощить Израиль в войне с ХАМАСом и "Хезболлой"

В минувшие выходные все ожидали, что Иран проведет массированную атаку на Израиль в ответ на ликвидацию политического лидера ХАМАСа Исмаила Ханию. Пока этого не произошло, но угроза остается. Бывший министр обороны и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман в интервью Newsru.co.il рассказал, как нужно бороться с Ираном.

Либерман заявил, что убийство Хании последовало после того, как тысячи израильских солдат и простых граждан были убиты с 7 октября, имея в виду прошлогоднее вторжение группировки ХАМАС в Израиль. Этих событий, по мнению Либермана, можно было бы избежать, если бы к тому времени уже была уничтожена верхушка ХАМАСа. Точечные ликвидации – очень важный фактор, но этого недостаточно.

Когда я уходил в отставку 14 ноября 2018 года, то сказал, что попытки перемирия с ХАМАСом вкупе с переводом ему 10 миллионов долларов наличными, является капитуляцией перед террором и покупкой тишины и спокойствия в короткий период, и ударом по национальной безопасности с дальним прицелом

- экс-министр обороны Израиля.

Оценивая ход нынешнего противостояния, длящегося уже триста дней, Либерман выразил мнение, что Израиль играет на руку иранской тактике:

Мы втянулись в войну на истощение с их союзниками, с их прокси, в то время, как Иран готовит себе ядерный щит. Задача Ирана максимально истощить Израиль в войне с ХАМАСом и "Хезболлой", с хуситскими племенами, а потом они будут атаковать Израиль из Ливана, сектора Газы, Йемена, Сирии, Ирака и Ирана, после чего их так называемые бойцы встретятся в Тель-Авиве.

В этой связи, по мнению Либермана, нужно выработать единый стратегический план с точным порядком приоритетов:

Невозможно отдельно планировать операции против ХАМАСа, "Хезболлы" и хуситов. Иран превратил все в единое поле военных действий. Начинать надо с Ирана.

Эти группировки без Ирана могут действовать лишь в четверть своей силы, поскольку, по словам бывшего главы израильского оборонного ведомства, все деньги, вооружение, инструктаж предоставляет им Тегеран.

Отвечая на вопрос, должен ли Израиль инициировать войну с Ираном, Либерман задал несколько риторических, на его взгляд, вопросов:

А что мы должны ждать, пока они по нам ударят? Мы должны ждать, пока у них появится ядерный щит? Израиль заинтересован в войне на истощение? Без победы над Ираном, без того, чтобы ликвидировать ядерную программу Ирана, мы не сможем говорить о победе над ХАМАСом и "Хезболлой", мы не сможем говорить о том, что ликвидировали угрозу с севера и юга.

Комментируя возможность ведения тактической ядерной войны, бывший глава минобороны Израиля заметил:

Нам придется воспользоваться всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Всеми возможностями, которые есть у нас. Иначе мы не выживем… Мы не сможем победить ХАМАС, "Хезболлу" до тех пор, пока в Иране царит атмосфера уверенности в своих силах. Нельзя победить противника, пока он уверен в своих силах. Нет смысла тратить силы, время и энергию на противостояние прокси. Вся эта ось зла опирается на Иран. "Хизбалла" не возникла сама по себе, ее создали.

Либреман убежден, что Израиль сможет одержать победу над Ираном, а победа, в его понимании выглядит так:

Победа – это когда ни у кого нет сомнений, кто победил. Когда мы победили в Шестидневной войне, никто не сомневался в нашей победе. Аргентина воевала с Англией за Фолкленды – никто не спрашивал, кто победитель. Когда шла война в Карабахе, никто не спрашивал, кто победил Азербайджан или Армения!