Приведет ли убийство Исмаила Хании Иран и Израиль к масштабному конфликту ?

Убийство одного из ключевых политических лидеров движения ХАМАС Исмаила Хании вызвало негодование в исламском мире и за его пределами. Одним из с осуждением произошедшего выступил МИД Ирана, заявивший, что отныне Тегеран не проявит ни капли снисходительности к Израилю. Проанализируем позицию Ирана и возможные последствия случившегося.

Что сближает иранское руководство и ХАМАС?

Заявление МИД стало сигналом о готовности Ирана ответить на действия, которые в Тегеране расценивают как акт агрессии и терроризма.

Иран осуществит праведный суд, не проявляя никакой снисходительности к этому позорному и преступному режиму

- и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Иранские дипломаты расценивают произошедшее не как атаку на конкретного человека, а как нападение на всю палестинскую нацию и всех борцов за свободу.

Если Израиль предполагает, что сможет избежать ответственности, он глубоко ошибается. Операция "Буря Аль-Аксы" была ограниченной. Теперь мы создадим такие условия, чтобы ни один из преступников не остался на оккупированной территории. Что касается адекватного и сокрушительного ответа, то его должны разработать и реализовать наши военные и разведывательные структуры

- член комиссии по нацбезопаности парламента Ирана Аббас Гольру.

Для понимания столь острой реакции Ирана необходимо обратиться к историческим и идеологическим корням отношений между Тегераном и ХАМАС. Со времен Исламской революции 1979 года Иран позиционирует себя как передовой борец за права угнетенных мусульман и противник эксплуатации и гнета. В этот парадигматический ряд входит и поддержка палестинского ХАМАСа. Удар по одному из лидеров ХАМАС в Тегеране расценивают как удар по престижу и позиции самого Ирана.

3 сценария ответных мер Ирана

Дипломатия. Иран активизирует дипломатические усилия для осуждения Израиля на международной арене. Через свои посольства и международные организации, такие как ООН, Иран будет добиваться введения санкций против Израиля, привлечения его к международному трибуналу и других юридических последствий. Тегеран может инициировать внеочередные заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы консолидировать исламский мир против агрессии Израиля. Усиление поддержки Палестины. Иран увеличит материальную, финансовую и военную поддержку ХАМАС и других палестинских групп сопротивления. Это может включать поставку оружия, обучение боевых отрядов, предоставление финансовой помощи для восстановления инфраструктуры и других потребностей. Это создаст дополнительное давление на Израиль и усложнит его операции в регионе. Прямые военные действия. На данный момент прямое военное вмешательство Ирана представляется маловероятным ввиду сложной геополитической ситуации и возможных пагубных последствий для самого Ирана. Однако нельзя полностью исключать возможность ограниченных операций или косвенных действий через проиранские группировки в Ливане и Сирии, такие как "Хезболла". Эти группы могут активизировать атаки на израильские объекты.

Обострение регионального конфликта

Обострение противостояния между Ираном и Израилем о повлечет за собой дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Увеличение числа вооруженных столкновений, рост террористической активности и усиление страданий мирного населения станут прямыми следствиями этого конфликта. Под угрозой окажутся интересы других стран и международных компаний, работающих в регионе.

Убийство Хании и ответная реакция Ирана могут существенно осложнить переговоры по ядерной сделке. Напряжение в отношениях между Ираном и западными странами, особенно Соединенными Штатами, может привести к срыву переговорного процесса и возобновлению санкционного давления на Иран.

Ответ Ирана на убийство Исмаила Хании станет тестом на прочность региональной и глобальной системы безопасности. Оно может стать как отдельным эпизодом, так и предвестником более масштабного конфликта.