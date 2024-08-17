7 труднопереводимых идиом, которые часто используют армяне

Каждому языку присущи устойчивые обороты речи, которые сложно перевести на другой язык. Дословный перевод таких речевых форм может сильнее запутать, если "дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений". Расскажем о наиболее употребляемых армянских идиомах.

Заберу твою боль

«Ца́вт та́нем» - одна из самых трогательных армянских идиом имеет двоякое значение. Дословно она переводиться, как заберу твою боль, однако это не следует воспринимать буквально. Подобное говорят только близким и любимым людям, желая разделить с ними боль утраты или продемонстрировать готовность пройти вместе все жизненные испытания. «Ца́вт та́нем» не говорят в шутку и не используют в беглой разговорной речи. Наиболее глубокое, лиричное определение этой идиоме дал самый известный бакинский шансонье Борис Давидян (Бока), воспев ее в своей песне, которая так и называется «Ца́вт та́нем».

Мое солнце

Когда нужно подтвердить доводы, передать информацию, достоверность которой может вызвать сомнение, армяне говорят «и́м а́рев», что означает словесную клятву. Дословно это можно перевезти как мое солнце (в данном случае солнце выступает в качестве человеческого начала, естества). Поскольку армяне люди верующие, словесная клятва, которая подразумевает готовность взять на себя божью кару в случае обмана, воспринимается как значимое доказательство достоверности сказанного. Клясться родителями или детьми в Армении не принято.

Душа/тело

«Джан» - не просто слово или даже идиома, это состояние армянской души, которое может быть применимо в самых разных вариациях. Если нужно подчеркнуть уважаемый статус человека, к имени добавят «джан». Если возлюбленный хочет подчеркнуть искренний характер отношений, то в качестве слова любви он может обратиться к возлюбленной, сказав ей «джанес». Ею же можно обратиться к детям, произнеся производное «джаник». Дословный перевод идиомы также неоднозначный, поскольку «джан» означает душу, а второе значение – тело. Поэтому не стоит удивляться как одной и той же идиомой, армяне могут признаваться в любви, либо сетовать на телесную боль или истощение душевных сил.

Вот тебе это

Досаду, недоумение армяне высказывают при помощи громких междометий. Но когда ситуация бывает очень напряженной, то уж без крепких слов не обойтись. Если ругаться нельзя, то на помощь приходит, короткая, но емкая идиома «ай кез бан», которая дословно переводиться как «вот тебе это». «Бан» считается просторечным словом-паразитом, вроде бессмысленного «короче» или неопределенного местоимения «кое-что». Наиболее близкое значение «ай кез бан» можно найти в русском языке в аналогичной идиоме «вот тебе на».

Умру за твой возраст

«Бои́т ме́рнем» идиома, призванная подчеркнуть близость и родство между людьми, а также личное уважение за заслуги или достижения. Дословно переводящийся как «умру за твой возраст» оборот речи призван выразить уважение ценному жизненному опыту или полезному делу, которому посвящают всю жизнь. Чаще всего идиому можно услышать в адрес военных, учителей, врачей или ученых, которые стараются на благо общества.

Волос в носу

Казалось бы, как «волос в носу» (дословный перевод «кти маз») может приобрести значение щепетильного или рукастого человека, у которого всё в порядке со смекалкой? В понимании армян, педантичные люди, которые привыкли ухаживать за собой, должны озаботиться личной гигиеной и волосяным покровом собственном носу. Другое значение идиомы характеризует умственные способности людей, поэтому чаще можно услышать, как тугодуму сообщают, что у него нет «кти маз», подразумевая под волосом недостаток серого вещества в голове. У этой идиомы есть и более резкий вариант, который звучит как «кти цак» (ноздря). Таким образом хотят подчеркнуть полное отсутствие мозгов у того или иного индивида.

Свет в твои глаза

Идиома «ачкт луйс» (на юге Армении произносят «ашкт луйс») поздравительная, так как характеризует эмоциональный всплеск в период радостного события в жизни. Свадьба, рождение детей не обходиться без этого напутствия. Дословно «ачкт луйс» переводиться как свет в твои глаза, что можно перефразировать пожеланием светлого пути.