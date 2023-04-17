Жители Дагестана будут праздновать Ураза-байрам четыре дня

Опубликовано: 19:22, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предстоящие выходные в Дагестане будут длинными – по поручению главы региона Сергея Меликова к субботе и воскресенью прибавятся четверг и пятница, 20-21 апреля – они будут выходными в связи с празднованием Ураза-байрам.

Власти Дагестана определили два выходных дня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает пресс-служба правительства республики.

По поручению главы Дагестана Сергея Меликова два дня, 20 и 21 апреля, предшествующие выходным, объявлены нерабочими днями. Постановление об этом сегодня, 17 апреля, подписал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее нерабочим днем пятницу, 21 апреля, в честь окончания поста в месяц Рамадан объявило руководство Карачаево-Черкесии.