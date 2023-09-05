Зачем Боррель едет в Грузию?

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Глава европейской дипломатии в Тбилиси намерен поговорить о прогрессе, которого удалось достичь Тбилиси на пути к членству в Евросоюзе. Жозеп Боррель проведет встречи с первыми лицами Грузии.

В Брюсселе назвали цели двухдневного визита главы европейской дипломатии в Грузию. Жозеп Боррель приезжает в Тбилиси 7 сентября.

"Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов"

– внешнеполитическая служба ЕС

В сообщении также указано, что в Тбилиси европейский дипломат проведет переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, в отношении которой начинается процедура импичмента. Еще одна встреча запланирована у Борреля с главой правительства. По ее итогам глава европейской дипломатии и Ираклий Гарибашвили выступят с заявлениями.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" в данный момент запускает процедуру импичмента, хотя и с туманными перспективами: высока вероятность, что депутаты от оппозиции не поддержат инициативу, а без их голосов правящая фракция не сможет провести ее. Правительство Грузии уверено, что Саломе Зурабишвили, только что отправившаяся в турне по странам Европы, не получив требовавшегося одобрения кабмина, нарушает Конституцию страны.

Ждать ли скандала от Борреля?

Как отметил политолог Мамука Арешидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", в Грузии ждут, что Борель подведет итоги оценки Брюсселем выполнения европейских условий грузинским правительством для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Разумеется, это не односторонний визит, когда Боррель по одному только решению властей ЕС приезжает в Грузию и разговаривает с тем, с кем хочет. Это согласованная с властями Грузии поездка в соответствии с достигнутыми договоренностями между Тбилиси и Брюсселем. Я думаю, что визит пройдет без эксцессов. Вероятно, будет озвучена определенная критика, но все останется в рамках корректности", - ожидает он.

По оценке политолога, все основные претензии будут обоюдно высказаны в кулуарах. "Очень вряд ли Жозеп Боррель станет официально что-то требовать от "Грузинской мечты". Может быть, кулуарно будут разговоры, например, по поводу импичмента Саломе Зурабишвили или по заключению Михаила Саакашвили. Но все-таки главный разговор будет посвящен выполнению тех договоренностей, которые касаются вопросов получения статуса для Грузии", - подчеркнул Мамука Арешидзе.

"Получит Грузия или нет этот статус, зависит от конъюнктуры, а конъюнктура связана с геополитической ситуацией вокруг конфликта на территории Украины. Наш вопрос будет решаться исходя из этого, а не из того, выполнил Тбилиси свои обязательства или нет. Конечно, наши власти обязаны все официальные требования исполнить, однако этого недостаточно. Только если Грузия покажет положительный подход к конфликту с точки зрения Евросоюза, проблем с получением статуса не будет", - заключил эксперт.