Турецкие тяжелоатлетки посвящают свои победы Азербайджану

Опубликовано: 9:42, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие спортсменки-тяжелоатлетки, с успехом выступающие на чемпионате Европы в столице Армении, посвящают свои победы Азербайджану – так поступили уже три штангистки из Турции.

Еще одна турецкая спортсменка, Нурай Гюнгор, ставшая победительницей чемпионата Европы, проходящего в Ереване, подняв в сумме 219 кг, посвятила свою победу Азербайджану.

Спортсменка завоевала "золото" в рывке штанги с результатом 99 кг и "бронзу" в толчке штанги с результатом 120 кг. После церемонии награждения в интервью телеканалу TRT Spor Yıldız она сказала, что не забыла азербайджанских спортсменов, покинувших Ереван без участия в соревнованиях из-за инцидента с сожжением государственного флага, передает Trend.

"Они вовсе не должны расстраиваться. Мы боремся за них и становимся чемпионами",

- отметила спортсменка.

Ранее о том, что они посвящают свою победу Азербайджану, заявили и Джансу Бекташ, завоевавшая три золотые медали в весовой категории 45 кг, и Гамза Алтун, получившая малую серебряную медаль турнира.

Напомним, 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване, после появления представителей Азербайджана публика освистала их, а затем один из зрителей поджег азербайджанский флаг. После этой провокации азербайджанские спортсмены отказались участвовать в соревнованиях и покинули территорию Армении. За антиазербайджанскую выходку своих граждан страна так и не извинилась.