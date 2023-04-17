Армению не оштрафуют за поджог флага Азербайджана

Опубликовано: 17:49, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Армении опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о штрафе за провокацию с азербайджанским флагом на открытии ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване. По слухам, он составлял 300 тыс евро.

В Ереване заявили, что с Армении как страны-организатора чемпионата Европы по тяжелой атлетике не будут брать штраф из-за антиазербайджанской политической акции.

Таким образом, власти страны опровергли разошедшиеся в соцсетях слухи о том, что на Армению наложен штраф в размере 300 тыс евро.

Как подчеркнул замглавы Минспорта РА, ни о каких штрафах речи не шло, передает Sputnik Армения.

"Подобные разговоры не соответствуют действительности и являются клеветническими"

— Карен Гилоян

Сожжение азербайджанского флага

Напомним, в пятницу на церемонии открытия ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике в Ереване один из организаторов подбежал к флагу Азербайджана, с которым стояла девушка, поджег его, вырвал у нее из рук и попытался скрыться с ним за кулисы. Сначала его задержали, но затем выпустили из полиции, не предъявив никаких обвинений.

В Баку решили отказаться от участия в чемпионате, сборная вернулась на родину. Азербайджан призвал Европейскую тяжелоатлетическую федерацию ввести санкции против Армении, а также заявил, что Армения показала, что не в состоянии организовать спортивные турниры на должном уровне безопасности.