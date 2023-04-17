Гия Саралидзе и Фархад Ибрагимов: Армения не извинилась за поджог флага Азербайджана 

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Телерадиоведущий Гия Саралидзе и эксперт Валдайского клуба Фархад Ибрагимов проанализировали антиазербайджанскую политическую акцию, совершенную одним из организаторов Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване – поджог флага Азербайджана на церемонии открытия. Ереван до сих пор не извинился за эту провокацию.

Поджог флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване стал проявлением истинного курса властей Армении в отношении армяно-азербайджанского урегулирования – курса на все большую эскалацию напряженности. Об этом сегодня в прямом эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев.Live" поговорили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

Гия Саралидзе назвал поджог флага очень неприятным инцидентом. "Во время церемонии открытия человек, который имел отношение к организации турнира, поджег флаг Азербайджана, что привело к очень серьезному политическому обострению", - напомнил он, спросив у эксперта, какова была реакция Азербайджана.

Армения показала свою нецивилизованность

Фархад Ибрагимов сообщил, что реакция Азербайджана была однозначной: подобные действия недопустимы. "О каком гостеприимстве Армении может идти речь, когда мы увидели данное происшествие? Армения претендует на то, что является частью цивилизованного мира, но в цивилизованном сообществе так себя не ведут. Я думаю, что на Армении это оставит очень серьезный отпечаток, поскольку на крупных международных турнирах ведется строгий контроль, чтобы подобных эксцессов не происходило. А армянские организаторы не смогли справиться с самым элементарным", - отметил он.

"Это наглое, хамское, отвратительное поведение дает основания полагать, что Армения не в состоянии проводить подобного рода мероприятия, если допускает такие инциденты. Эта выходка вынудила азербайджанскую сторону отказаться от участия в чемпионате Европы. Спорт должен быть вне политики, однако мы видим, что политика очень серьезно проникла в умы спортивные и околоспортивные. В этом смысле вопиюще неадекватное поведение Еревана лишний раз показало, что он не способен ни договариваться ни о чем, ни как-то сближаться", - констатировал Фархад Ибрагимов.

"Казалось бы, подобного рода мероприятия помогают странам, которые конфликтовали в прошлом, найти точки соприкосновения и как-то попытаться продемонстрировать желание жить вместе. Азербайджан такое желание демонстрирует. По поводу Армении сказать это сложно. Поджог флага дает основания полагать, что Армения, к сожалению, не готова нормально жить и существовать с Азербайджаном", - подчеркнул эксперт "Валдая".

Армения не признает себя виновной

Георгий Саралидзе обратил внимание, что официально за поджог флага не были принесены извинения. "На государственном уровне были принесены какие-то извинения, сожаления? Я этого не видел в новостных лентах", - сказал он.

Это наблюдение подтвердил политолог. "На уровне официальных властей никто даже не принес извинений за этот вопиющий случай. Ни Министерство иностранных дел, ни правительство, никто. Выступил один депутат, сказавший, что это недопустимо, но он извинился только от своего имени, это не официальная позиция властей. От официального Еревана не последовало ничего. Наоборот кто-то попытался упрекнуть Азербайджан в извлечении выгоды из провокации – эти слова могут вызвать только смех, ведь такое поведение не вписывается в нормальную человеческую логику", - указал Фархад Ибрагимов.

Политолог отметил, что сам ожидал совсем другого исхода от прибытия сборной Азербайджана на чемпионат Европы в Армении. "Я был уверен, что эта возможность будет использована для снижения напряженности. Все-таки спорт очень часто приходит политикам на подмогу, когда нужно устанавливать связи. Мы помним и пинг-понговую дипломатию, и футбольную дипломатию, и другие варианты. Очень странно то, что произошло, ведь инцидент только навредил имиджу Армении. Что из этого извлекли в Ереване, неясно", - сообщил он.

"Напомню, что для участия делегаций и Турции, и Азербайджана на чемпионате в Ереване специально оговаривались определенные гарантии безопасности, которые давало армянское государство. И оно эти гарантии в отношении азербайджанской сборной не смогло выполнить. А главное, что это повлекло за собой не просто неприятный инцидент, а разгон двусторонней напряженности. Я допускаю мысль, что для этого все, может быть, и делалось", - заключил Фархад Ибрагимов.