EWF осудила сожжение флага Азербайджана в Ереване

Опубликовано: 18:28, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт EWF

EWF опубликовала расширенное заявление в связи с осквернением азербайджанского флага на ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване. EWF выразила солидарность с азербайджанской сборной и осудила инцидент как удар по незыблемым правилам честной игры. В отношении Армении могут быть применены дополнительные меры.

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) опубликовала сегодня на своем сайте заявление в связи с осквернением флага Азербайджанской Республики на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Напомним, один из организаторов Арам Николян поджег азербайджанский флаг и унес его со сцены.

В первом же предложении заявления EWF сообщила, что решительно осуждает этот инцидент – поджог флага Азербайджанской Республики на церемонии открытия ЧЕ-2023. Европейская федерация подчеркнула, что эта выходка достойна сожаления и действительно серьезного к ней отношения.

Армения посягнула на честную игру

В EWF назвали поджог флага Азербайджанской Республики организаторами Чемпионата Европы атакой на ценности спорта и ударом по незыблемым правилам честной игры.

В связи с этим Европейская федерация твердо высказала осуждение армянскому оргкомитету чемпионата, потребовала увеличить гарантии безопасности всем участникам турнира, и сообщила, что проследит за исполнением своих требований.

EWF уважает решение Азербайджана

Представители EWF обратили внимание, что все это время они находились в непрерывном контакте с азербайджанской сборной и выражали ей абсолютную солидарность и поддержку.

Они выразили сожаление, что азербайджанские тяжелоатлеты покинули чемпионат, но подчеркнули, что уважают это решение. EWF непосредственно участвовала в обеспечении их безопасности вплоть до пересечения армяно-грузинской границы.

К Армении могут быть применены спортивные санкции

Европейская федерация предупредила Ереван, что не изменит свою позицию по антиазербайджанской акции, и может ввести "дополнительные меры" в связи с инцидентом.

В завершение заявления EWF заверила, что остается солидарной со сборной Азербайджана и готова оказать любую необходимую поддержку для сохранения на европейских соревнованиях по тяжелой атлетике честной игры.