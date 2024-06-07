Ставрополь приглашает на ярмарку выходного дня

В Ставрополе пройдет 2 ярмарки выходного дня. Посетителей ждут свежие продукты по доступным ценам.

Ставрополь в субботу проведет две ярмарки, чтобы насладиться вкусными и свежими продуктами.

Первая продовольственная ярмарка пройдет по улице Васильева, 35/1. Здесь соберутся фермеры, производители меда, сыров, мясных изделий, свежих фруктов и овощей. Ярмарка будет работать с утра и до вечера, чтобы каждый желающий смог посетить ее и приобрести качественные продукты напрямую от производителя.

Вторая ярмарка пройдет в парке культуры и отдыха Куйбышева, 48. Здесь будут представлены не только продукты питания, но и ремесленные изделия, мед и прочие уникальные товары. Посетители смогут не только попробовать и купить разнообразные продукты, но и пообщаться с мастерами и узнать интересные факты о производстве.

Посещение продовольственных ярмарок – это не только возможность купить свежие и качественные продукты, но и поддержать местных производителей. Атмосфера ярмарок всегда наполнена радостью и уютом, словно погружаешься в аутентичную деревенскую ярмарку среди городского шума.