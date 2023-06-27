Спецпредставители ЕС, США и Великобритании по антироссийским санкциям прилетели в Грузию

Опубликовано: 17:58, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Премьер Грузии встретился во вторник со спецпредставителями ЕС, США и Великобритании по антироссийским санкциям. Особое внимание было уделено работе служб, предотвращающих уклонение от санкций.

Сегодня в Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии со спецпредставителями Евросоюза, США и Великобритании, занимающимися вопросами реализации антироссийских санкций. Об этом информирует 27 июня пресс-служба грузинского правительства.

"Премьер-министр приветствовал визит в Грузию спецпредставителей, отметив, что визит важен в свете недавних встреч Гарибашвили в Брюсселе, на которых он выражал стремление к тесному сотрудничеству с офисом спецпредставителя ЕС по санкциям"

– рассказали в пресс-службе.

В ходе беседы стороны обсудили работу соответствующих грузинских служб, предотвращающих уклонение от введенных международных санкций.

"На встрече было отмечено, что предпринимаемые Грузией усилия по недопущению в Россию санкционных товаров положительно оценивается международным сообществом, в том числе Госдепартаментом США"

– говорится в сообщении.