Спецпредставители ЕС, США и Великобритании по антироссийским санкциям прилетели в Грузию

Сегодня в Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии со спецпредставителями Евросоюза, США и Великобритании, занимающимися вопросами реализации антироссийских санкций. Об этом информирует 27 июня пресс-служба грузинского правительства.
"Премьер-министр приветствовал визит в Грузию спецпредставителей, отметив, что визит важен в свете недавних встреч Гарибашвили в Брюсселе, на которых он выражал стремление к тесному сотрудничеству с офисом спецпредставителя ЕС по санкциям"
– рассказали в пресс-службе.
В ходе беседы стороны обсудили работу соответствующих грузинских служб, предотвращающих уклонение от введенных международных санкций.
"На встрече было отмечено, что предпринимаемые Грузией усилия по недопущению в Россию санкционных товаров положительно оценивается международным сообществом, в том числе Госдепартаментом США"
– говорится в сообщении.