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Сброс воды с АЭС Фукусима: Москва рассчитывает на открытость Токио

Сброс воды с АЭС Фукусима: Москва рассчитывает на открытость Токио
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия надеется, что власти Японии проявят открытость в волнующем многие страны вопросе о сбросе воды с АЭС Фукусима. Такое заявление прозвучало в ООН.

Москва рассчитывает на стопроцентную транспарентность со стороны Токио в связи с запущенным на днях процессом сброса воды с аварийной АЭС Фукусима, сообщил зам постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

По его словам, РФ следит за развитием событий.

"Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса"

– дипломат

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