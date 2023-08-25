Сброс воды с АЭС Фукусима: Москва рассчитывает на открытость Токио

Опубликовано: 23:50, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия надеется, что власти Японии проявят открытость в волнующем многие страны вопросе о сбросе воды с АЭС Фукусима. Такое заявление прозвучало в ООН.

Москва рассчитывает на стопроцентную транспарентность со стороны Токио в связи с запущенным на днях процессом сброса воды с аварийной АЭС Фукусима, сообщил зам постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

По его словам, РФ следит за развитием событий.

"Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса"

– дипломат