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Сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" начинается сегодня

Онежское озеро
© Фото: Елизавета Перелыгина
В Японии стартует процесс сброса прошедшей очистку воды с разрушенной аварией АЭС "Фукусима". Ожидается, что он продлится около 30 лет.

Очищенную радиоактивную воду начинают сбрасывать с японской АЭС "Фукусима".

Станция сильно пострадала во время аварии из-за цунами в марте 2011 года. Стихия разрушила систему охлаждения, расплавившееся ядерное топливо уничтожило защитные оболочки, а произошедшие взрывы водорода повредили четвертый энергоблок. Близлежащие районы тогда были серьезно заражены радиацией.

Реакторы АЭС охлаждались водой, объем которой сейчас составляет 1,25 млн т. Ее и предполагается постепенно сбрасывать в океан.

Власти Японии заверяют, что сливаться будет только очищенная вода, в которой останется лишь тритий – этот изотоп водорода невозможно полностью убрать из воды, поэтому ее будут сильно разбавлять морской. В итоге содержание трития в сбрасываемой воде составит одну седьмую от нормы для питьевой воды, установленной ВОЗ.

МАГАТЭ также заявило о безопасности сброса воды с "Фукусимы". Впрочем, как показывают опросы, 80% жителей Японии все равно беспокоятся из-за возможных последствий.

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