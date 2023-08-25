Зачем Япония сливает радиоактивную воду с ”Фукусимы” в океан

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Спустя 12 лет после катастрофы на АЭС ”Фукусима-1” Япония начала сброс радиоактивной воды в океан. КНР, главный оппонент такого решения, уже запретила импорт японских морепродуктов. Откуда на ”Фукусиме-1” вода, почему было принято решение слить ее в океан, и как на это отреагировали страны региона - рассказываем в этом материале.

Что случилось на ”Фукусиме”?

В 2011 году в результате землетрясения в Тохоку (северо-восток Японии, остров Хонсю) силой в 9 баллов, а также последовавшего цунами, образовавшегося в Тихом океане, три реактора АЭС ”Фукусима-1” были серьезно повреждены. Тогда, в 2011 году, никто не погиб во время катастрофы на ”Фукусиме”, однако спустя 7 лет один из сотрудников, который занимался измеренным радиации на АЭС, умер от рака легких. Территория к северо-западу от атомной станции была значительно поражена радиацией. Более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Что за вода на ”Фукусиме”?

После взрывов энергоблоков на ”Фукусиме-1” работники АЭС, чтобы уменьшить масштабы катастрофы, залили реакторы водой, радиационный фон которой сразу же вырос. Несмотря на то, что АЭС выведена из эксплуатации, и реакторы не работают, их все равно нужно охлаждать, поэтому вода, используемая для этой цели, накапливается на территории ”Фукусимы”. На сегодняшний день, в цистернах АЭС более миллиона литров воды, и ее попросту больше негде хранить. Поэтому было принято решение о ее сбросе в океан.

Управляющая АЭС ”Фукусима-1” Токийская энергетическая компания (TEPCO) пропускает зараженную воду через очистные установки, убирающие большинство радиоактивных нуклидов, кроме трития, который МАГАТЭ признало не представляющим опасность в случае попадания в океан.

Почему тритий нельзя убрать из воды?

Для фильтрации воды на ”Фукусиме” была разработана специальная Усовершенствованная система обработки жидкостей, которая убирает самые опасные радиоактивные изотопы, в частности цезий-137 и стронций-90. Однако убрать тритий с помощью такой системы невозможно, поскольку он представляет собой изотоп водорода, а водород - это часть воды. Вот почему нельзя разработать фильтр, который смог бы убрать тритий. Период полураспада трития - 12 лет.

Как сливают воду на ”Фукусиме”

Радиоактивную воду ”Фукусимы” будут сбрасывать в Тихий океан поэтапно:

Сначала воду с реакторов смешивают с морской водой, чтобы уменьшить концентрацию трития.

Затем разбавленная радиоактивная вода по специальному туннелю, проложенному под морским дном, сбрасывается в океан за пределами Фукусимы.

Процесс сброса всей воды займет десятилетия. Сброс первых 7,800 тонн воды с тритием, например, будет продолжаться 17 дней. Уровни радиации в океане будут отслеживаться управляющий компанией, МАГАТЭ, а также местными рыболовными хозяйствами.

Насколько опасен сброс радиоактивной воды с ”Фукусимы”?

Несмотря на то, что тритий относительно слабый изотоп по сравнению, например, с ураном-235, он все-таки представляет определенную опасность из-за своей радиоактивности. Однако из всех вариантов сброс воды в океан - наиболее безопасный метод решить проблему с нехваткой емкостей для ее хранения. Эксперты и ученые, в том числе из МАГАТЭ, уверены, что влияние на людей и морские экосистемы будет минимальным, поскольку тритий выводится довольно быстро из биологических организмов.

Кто против сброса радиоактивной воды?

О планах начать сброс радиоактивной воды с ”Фукусимы” власти Японии объявили еще два года назад, чем вызвали недовольство, как внутри страны, так и по всему региону. Кто и почему против сброса воды с тритием в Тихий океан?

Местные рыболовные хозяйства. ”Мы хотим продолжать ловить рыбу”, - сообщил глава Японского кооператива рыболовных хозяйств в заявлении о растущем в связи с решением властей беспокойстве в отношении будущего отрасли, которая и без того уже много лет несет репутационные убытки из-за опасений в связи с радиоактивным заражением продукции. На компенсацию потерь местного бизнеса японское правительство выделило более $ 500 млн.

Китай. Таможенное управление КНР заявило, ”что Китай крайне обеспокоен риском радиоактивного заражения японских продуктов питания”, а министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что ”Япония не должна причинять вред ни местным жителям, ни гражданам других стран, идя на поводу у своих эгоистичных интересов”. Китай запретил импорт японских морепродуктов, стоимость которого в 2022 году составила $ 600 млн. Китай и Гонконг - два крупнейших рынка японского экспорта морепродуктов на долю которых приходится более 40%. Гонконг и Макао также отказались от импорта японских морепродуктов из 10 префектур страны.

Южная Корея. Южнокорейские власти запретили импорт морепродуктов из 8 японских префектур возле ”Фукусимы” еще в 2013 году. Премьер-министр страны Хан Док Су пообещал, что запрет будет отменен, как только общественность перестанет беспокоиться из-за сброса радиоактивной воды.

Северная Корея. Через несколько часов после того, как Япония начала сброс радиоактивной воды, Северная Корея призвала власти страны немедленно отказаться от затеи, поскольку это ”непростительное преступление против человечества”.