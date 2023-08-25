Зачем Япония сливает радиоактивную воду с ”Фукусимы” в океан

Что случилось на ”Фукусиме”?
В 2011 году в результате землетрясения в Тохоку (северо-восток Японии, остров Хонсю) силой в 9 баллов, а также последовавшего цунами, образовавшегося в Тихом океане, три реактора АЭС ”Фукусима-1” были серьезно повреждены. Тогда, в 2011 году, никто не погиб во время катастрофы на ”Фукусиме”, однако спустя 7 лет один из сотрудников, который занимался измеренным радиации на АЭС, умер от рака легких. Территория к северо-западу от атомной станции была значительно поражена радиацией. Более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Что за вода на ”Фукусиме”?
После взрывов энергоблоков на ”Фукусиме-1” работники АЭС, чтобы уменьшить масштабы катастрофы, залили реакторы водой, радиационный фон которой сразу же вырос. Несмотря на то, что АЭС выведена из эксплуатации, и реакторы не работают, их все равно нужно охлаждать, поэтому вода, используемая для этой цели, накапливается на территории ”Фукусимы”. На сегодняшний день, в цистернах АЭС более миллиона литров воды, и ее попросту больше негде хранить. Поэтому было принято решение о ее сбросе в океан.
Управляющая АЭС ”Фукусима-1” Токийская энергетическая компания (TEPCO) пропускает зараженную воду через очистные установки, убирающие большинство радиоактивных нуклидов, кроме трития, который МАГАТЭ признало не представляющим опасность в случае попадания в океан.
Почему тритий нельзя убрать из воды?
Для фильтрации воды на ”Фукусиме” была разработана специальная Усовершенствованная система обработки жидкостей, которая убирает самые опасные радиоактивные изотопы, в частности цезий-137 и стронций-90. Однако убрать тритий с помощью такой системы невозможно, поскольку он представляет собой изотоп водорода, а водород - это часть воды. Вот почему нельзя разработать фильтр, который смог бы убрать тритий. Период полураспада трития - 12 лет.
Как сливают воду на ”Фукусиме”
Радиоактивную воду ”Фукусимы” будут сбрасывать в Тихий океан поэтапно:
- Сначала воду с реакторов смешивают с морской водой, чтобы уменьшить концентрацию трития.
- Затем разбавленная радиоактивная вода по специальному туннелю, проложенному под морским дном, сбрасывается в океан за пределами Фукусимы.
Процесс сброса всей воды займет десятилетия. Сброс первых 7,800 тонн воды с тритием, например, будет продолжаться 17 дней. Уровни радиации в океане будут отслеживаться управляющий компанией, МАГАТЭ, а также местными рыболовными хозяйствами.
Насколько опасен сброс радиоактивной воды с ”Фукусимы”?
Несмотря на то, что тритий относительно слабый изотоп по сравнению, например, с ураном-235, он все-таки представляет определенную опасность из-за своей радиоактивности. Однако из всех вариантов сброс воды в океан - наиболее безопасный метод решить проблему с нехваткой емкостей для ее хранения. Эксперты и ученые, в том числе из МАГАТЭ, уверены, что влияние на людей и морские экосистемы будет минимальным, поскольку тритий выводится довольно быстро из биологических организмов.
Кто против сброса радиоактивной воды?
О планах начать сброс радиоактивной воды с ”Фукусимы” власти Японии объявили еще два года назад, чем вызвали недовольство, как внутри страны, так и по всему региону. Кто и почему против сброса воды с тритием в Тихий океан?
- Местные рыболовные хозяйства. ”Мы хотим продолжать ловить рыбу”, - сообщил глава Японского кооператива рыболовных хозяйств в заявлении о растущем в связи с решением властей беспокойстве в отношении будущего отрасли, которая и без того уже много лет несет репутационные убытки из-за опасений в связи с радиоактивным заражением продукции. На компенсацию потерь местного бизнеса японское правительство выделило более $ 500 млн.
- Китай. Таможенное управление КНР заявило, ”что Китай крайне обеспокоен риском радиоактивного заражения японских продуктов питания”, а министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что ”Япония не должна причинять вред ни местным жителям, ни гражданам других стран, идя на поводу у своих эгоистичных интересов”. Китай запретил импорт японских морепродуктов, стоимость которого в 2022 году составила $ 600 млн. Китай и Гонконг - два крупнейших рынка японского экспорта морепродуктов на долю которых приходится более 40%. Гонконг и Макао также отказались от импорта японских морепродуктов из 10 префектур страны.
- Южная Корея. Южнокорейские власти запретили импорт морепродуктов из 8 японских префектур возле ”Фукусимы” еще в 2013 году. Премьер-министр страны Хан Док Су пообещал, что запрет будет отменен, как только общественность перестанет беспокоиться из-за сброса радиоактивной воды.
- Северная Корея. Через несколько часов после того, как Япония начала сброс радиоактивной воды, Северная Корея призвала власти страны немедленно отказаться от затеи, поскольку это ”непростительное преступление против человечества”.