ООН может учредить Всемирный день тюркских языков

Опубликовано: 10:40, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Всемирный день тюркских языков может появиться в календаре мероприятий ООН. Инициатором предложения выступит в сентябре Туркменистан.

Всемирный день тюркских языков ООН может появиться в ближайшее время. С соответствующей инициативой выступает Туркменистан.

Предложение будет объявлено 12 сентября в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Туркменская сторона предложит Генассамблее ООН принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков", сообщил на правительственном заседании вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Есть и другие инициативы, которые готовит Ашхабад:

учредить и провести в республике первую встречу Диалога молодежи Центральной Азии,

организовать совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международную неделю тюркских языков.

Последнюю планируется провести в будущем году и приурочить к 300-летнему юбилею со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги, информирует издание "Нейтральный Туркменистан".

Отметим, что в мире на тюркских языках говорит свыше 180 млн человек. В России тюркские языки широко распространены, их используют в следующих регионах: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Якутия, Алтай, Хакасия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и другие.

В других странах постсоветского пространства также говорят на языках тюркской группы: Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия.

В мире тюркский язык это прежде всего Турция, а также частично Иран, Румыния, Болгария, Албания, Монголия, Китай, Афганистан,