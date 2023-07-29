ООН может учредить Всемирный день тюркских языков

Всемирный день тюркских языков ООН может появиться в ближайшее время. С соответствующей инициативой выступает Туркменистан.
Предложение будет объявлено 12 сентября в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Туркменская сторона предложит Генассамблее ООН принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков", сообщил на правительственном заседании вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.
Есть и другие инициативы, которые готовит Ашхабад:
- учредить и провести в республике первую встречу Диалога молодежи Центральной Азии,
- организовать совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международную неделю тюркских языков.
Последнюю планируется провести в будущем году и приурочить к 300-летнему юбилею со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги, информирует издание "Нейтральный Туркменистан".
Отметим, что в мире на тюркских языках говорит свыше 180 млн человек. В России тюркские языки широко распространены, их используют в следующих регионах: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Якутия, Алтай, Хакасия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и другие.
В других странах постсоветского пространства также говорят на языках тюркской группы: Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия.
В мире тюркский язык это прежде всего Турция, а также частично Иран, Румыния, Болгария, Албания, Монголия, Китай, Афганистан,