Тюркские жены русских царей

Опубликовано: 12:54, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Вопрос выбора будущей жены для русских правителей был такой же политической проблемой, как и для любого западноевропейского государя. Кто из русских царей женился на иноземке тюркского происхождения? Почему Москва стала столицей благодаря сестре хана Узбека? Как дочь кабардинского князя стала царицей Марией? Вы узнаете в этом выпуске.

Дочери половецких, шведских, польских, литовских, монгольских правителей в разные периоды времени становились женами русских князей и царей с одним неизменным условием – принятия православной веры.