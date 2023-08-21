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Москва примет Каспийский министириал

Москва примет Каспийский министириал
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Лавров сообщил о скорой встрече министров иностранных дел прикаспийских государств. На встрече с послами этих стран он рассказал, что переговоры глав МИД пройдут в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по случаю Международного дня Каспийского моря анонсировал встречу руководителей МИД прикаспийских государств.

Помимо этого, стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в Каспийском регионе. Министр и послы поговорили о развитии партнерства в формате «пятерки», в том числе подготовке встречи глав МИД прикаспийских стран в Москве.

Лавров и послы также обратили внимание на реализацию положения Конвенции о правовом статусе Каспия и других пятисторонних соглашений.

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