Москва примет Каспийский министириал

Опубликовано: 12:00, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Лавров сообщил о скорой встрече министров иностранных дел прикаспийских государств. На встрече с послами этих стран он рассказал, что переговоры глав МИД пройдут в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по случаю Международного дня Каспийского моря анонсировал встречу руководителей МИД прикаспийских государств.

Помимо этого, стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в Каспийском регионе. Министр и послы поговорили о развитии партнерства в формате «пятерки», в том числе подготовке встречи глав МИД прикаспийских стран в Москве.

Лавров и послы также обратили внимание на реализацию положения Конвенции о правовом статусе Каспия и других пятисторонних соглашений.