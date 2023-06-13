Восстановление Каспия - готовится проект в рамках десятилетия ООН

Опубликовано: 15:53, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Каспия работают над совместным проектом по восстановлению и защите экологии водоема. Проект готовится в рамках десятилетия ООН, посвященного сохранению и восстановлению экосистем.

Россия и другие государства, имеющие выход в Каспийскому морю готовят проект по защите водоема. Работа ведется в рамках объявленного ООН десятилетия по восстановлению экосистем.

"Прорабатываем программу по восстановлению экосистемы Каспийского моря - самого большого замкнутого водоема мира, который мы реализуем совместно с теми государствами, чья граница проходит вдоль берега Каспия. Наши коллеги по Координационному комитету по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) уже выразили готовность сотрудничать в этом направлении"

– председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина

Она отметила, что Россия обладает большим опытом и потенциалом для реализации такого рода проектов. Удачным примером может служить восстановление популяции дальневосточного леопарда, передает ее слова ТАСС.

Десятилетие по восстановлению экосистем стартовало в 2021 году и продлится до 2030 года. Прикаспийские государства это Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.