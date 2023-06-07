В Дагестане запретили купаться на пляжах Махачкалы, Каспийска и Магарамкентского района. Дербент стал самым чистым местом в республике. Сезон откроется 10 июня.
В Дагестане перечислили города республики, на пляжах которых запрещено купаться, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.
Так, ведомство запретило купаться на пляжах Махачкалы, Каспийска и Магарамкентского района. Единственным местом, безопасным и чистым по мнению Роспотребнадзора, стал Дербент.
В Избербаше, где в прошлом году качество воды соответствовало всем стандартам, исследования продолжаются.
Стоит добавить, что пляжный сезон в Дагестане откроется 10 июня.