Опубликовано: 22:37, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане запретили купаться на пляжах Махачкалы, Каспийска и Магарамкентского района. Дербент стал самым чистым местом в республике. Сезон откроется 10 июня.

В Дагестане перечислили города республики, на пляжах которых запрещено купаться, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Так, ведомство запретило купаться на пляжах Махачкалы, Каспийска и Магарамкентского района. Единственным местом, безопасным и чистым по мнению Роспотребнадзора, стал Дербент.

В Избербаше, где в прошлом году качество воды соответствовало всем стандартам, исследования продолжаются.

Стоит добавить, что пляжный сезон в Дагестане откроется 10 июня.