Где купаться в Азербайджане? Минздрав назвал лучшие пляжи

Опубликовано: 12:43, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджан к началу купального сезона исследовали пляжи и море. По итогу проверок Минздрав республики назвал лучшие места для пляжного отдыха в Азербайджане в 2023 году.

Минздрав Азербайджана совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Минэкологии республики исследовал пляжные территории и назвал те места, где можно безопасно купаться летом 2023 года.

Мониторинг проходил на пляжах в Баку и Сумгайыте, а также в Лянкяранском, Хачмазском и Астаринском районах Азербайджана. Специалисты оценили санитарное состояние пляжей и взяли пробы морской воды для изучения ее качества.

Лучшие пляжи - в Баку

Азербайджанский Минздрав 12 июня огласил результаты исследований. Купаться в Азербайджане можно на пляжах Горадиль, Бузовна, Загульба, Бильгя, Мардакян, Новханы, Нардаран, Пиршаги и Шувелан города Баку.

Остальные исследованные пляжные территории на Каспийском море в настоящее время не соответствуют санитарным требованиям.