Где купаться в Азербайджане? Минздрав назвал лучшие пляжи

Минздрав Азербайджана совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Минэкологии республики исследовал пляжные территории и назвал те места, где можно безопасно купаться летом 2023 года.
Мониторинг проходил на пляжах в Баку и Сумгайыте, а также в Лянкяранском, Хачмазском и Астаринском районах Азербайджана. Специалисты оценили санитарное состояние пляжей и взяли пробы морской воды для изучения ее качества.
Лучшие пляжи - в Баку
Азербайджанский Минздрав 12 июня огласил результаты исследований. Купаться в Азербайджане можно на пляжах Горадиль, Бузовна, Загульба, Бильгя, Мардакян, Новханы, Нардаран, Пиршаги и Шувелан города Баку.
Остальные исследованные пляжные территории на Каспийском море в настоящее время не соответствуют санитарным требованиям.