МИД Турции и Армении готовы нормализовать отношения

Главы МИД Турции и Армении сегодня провели встречу в турецкой Анталье, в ходе которой подтвердили свои планы в полном объеме нормализовать отношения двух стран, также они наметили шаги в этом направлении.

Главы МИД Турции и Армении Хакан Фидан и Арарат Мирзоян сегодня провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье – глав дипломатических ведомств двух стран подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность добиться полной нормализации отношений. Состоялся обмен мнениями о возможных конкретных шагах в этом направлении"

- МИД Армении

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями относительно конкретных шагов в этом направлении и обсудили международные и региональные вопросы.

Во встрече принимали участие также специальные представители двух стран по вопросам урегулирования отношений.