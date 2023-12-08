Вестник Кавказа

Армения возобновит сообщение с Азербайджаном и Турцией

Армения возобновит сообщение с Азербайджаном и Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения собирается восстановить сообщение с Азербайджаном и Турцией. Республика планирует поставить несколько контрольно-пропускных пунктов на госгранице.

Власти Республики Армения сообщили, что готовы организовать транспортные маршруты с Азербайджаном и Турцией. Такое заявление сделал глава министерства территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян. 

Он отметил, что в рамках этого проекта будут установлены 7 контрольно-пропускных пунктов и восстановлены четыре участка железной дороги. 

"Армения своей программой "Перекресток мира" выражает готовность построить и реконструировать все те инфраструктуры, которые обеспечат страны региона транспортным сообщением в направлениях север-юг и восток-запад"

– Гнел Саносян

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