Министр: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Безопасность на Южном Кавказе может быть установлена только после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Турция и Азербайджан усиленно сотрудничают в сфере оборонной промышленности и военного сотрудничества.

Глава министерства национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о том, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

По его словам, что безопасность Южному Кавказу может быть гарантирована только после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Далее он подчеркнул, что в настоящее время успешно продолжаются совместные усилия по укреплению стратегического альянса и углублению сотрудничества Турции с Азербайджаном, в том числе в сфере оборонной промышленности и военного сотрудничества.