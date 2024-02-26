Эрдоган: Турция продолжит процесс нормализации с Арменией

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит процесс нормализации отношений с Ереваном. Он отметил, что это будет происходить в координации с Азербайджаном.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.

В ходе мероприятия он отметил, что Анкара продолжит процесс нормализации отношений с Арменией, добавив, что это будет происходит в координации с Азербайджаном.

"После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации мы продолжим процесс нормализации с Арменией при координации с Азербайджаном"

- Реджеп Тайип Эрдоган