Вестник Кавказа

Эрдоган: Турция продолжит процесс нормализации с Арменией

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит процесс нормализации отношений с Ереваном. Он отметил, что это будет происходить в координации с Азербайджаном.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.

В ходе мероприятия он отметил, что Анкара продолжит процесс нормализации отношений с Арменией, добавив, что это будет происходит в координации с Азербайджаном.

"После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации мы продолжим процесс нормализации с Арменией при координации с Азербайджаном"

- Реджеп Тайип Эрдоган

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