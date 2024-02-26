Эрдоган обвинил Францию в поддержке терроризма

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Францию активным сторонником терроризма. Он отметил деятельность французской компании Lafarge, которая специализируется на стройматериалах.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге правящей Партии справедливости и развития обвинил Францию в активной поддержке терроризма.

Говоря о террористических организациях, которые угрожают национальной безопасности Турции, Эрдоган напомнил о деятельности французской компании Lafarge, которая специализируется на производстве строительных материалов.

Он заявил, что цемент французской компании использовали боевики для возведения убежищ. Однако, по его словам, помощь Франции не помогла справиться с турецкой армией. Эрдоган добавил, что Турция ликвидировал все убежища на севере Сирии.

"К сожалению, Франция стала самым активным сторонником терроризма. Получил ли она то, что хотела? Нет!"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент страны подчеркнул, что масштаб угроз возрастает на фоне усиления Турции, увеличения темпов промышленного производства и развития оборонной промышленности.