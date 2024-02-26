Вестник Кавказа

Эрдоган обвинил Францию в поддержке терроризма

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган назвал Францию активным сторонником терроризма. Он отметил деятельность французской компании Lafarge, которая специализируется на стройматериалах.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге правящей Партии справедливости и развития обвинил Францию в активной поддержке терроризма.

Говоря о террористических организациях, которые угрожают национальной безопасности Турции, Эрдоган напомнил о деятельности французской компании Lafarge, которая специализируется на производстве строительных материалов.

Он заявил, что цемент французской компании использовали боевики для возведения убежищ. Однако, по его словам, помощь Франции не помогла справиться с турецкой армией. Эрдоган добавил, что Турция ликвидировал все убежища на севере Сирии.

"К сожалению, Франция стала самым активным сторонником терроризма. Получил ли она то, что хотела? Нет!"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент страны подчеркнул, что масштаб угроз возрастает на фоне усиления Турции, увеличения темпов промышленного производства и развития оборонной промышленности.

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