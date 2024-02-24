Почему Франция раздувает антироссийскую панику? 

Военный политолог Александр Перенджиев рассказал "Вестнику Кавказа" о причинах, из-за которых власти Франции запугивают собственных граждан "российской угрозой", представляя Россию в качестве прямой опасности. Он обратил внимание, что таким образом президент Макрон старается отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

Власти Франции на этой неделе начали новый этап антироссийской политики. Президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости отправки французских солдат на Украину, а премьер-министр Габриэль Атталь назвал Россию "прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", по сути повторив аналогичную риторику министра обороны Себастьяна Лекорню. О том, зачем Париж стремится представить Россию угрозой Франции, "Вестник Кавказа" поговорил с военным политологом, доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александром Перенджиевым.

Макрон решает внутренние проблемы

Эксперт в первую очередь обратил внимание на тяжелое положение Эмануэля Макрона внутри Франции, вынуждающее его искать внешние стимулы для отвлечения внимания французского общества. "Во Франции все больше растет внутреннее политическое противостояние – и дело не только в массовых протестах фермеров, хотя они тоже играют свою роль. В этой стране в целом усиливается политическая борьба за власть, и самый здесь важный фактор – снижение популярности президента Макрона среди населения. Его рейтинги падают, деятельность Макрона все больше вызывает отторжение у граждан Франции", - сказал он.

"По сути, Эммануэль Макрон теряет сейчас легитимность. Под легитимностью мы, политологи, понимаем поддержку и признание того или иного политика как правителя со стороны общества. Такой политик может законно находиться на посту, например, президента, но при падении его поддержки гражданами его легитимность будет снижаться. И как раз из-за этого команде действующего президента все более выгодным становится отвлечение внимания французского общества на внешнюю составляющую – на запугивание российской угрозой. Ничто лучше не нашла команда Макрона, чем попробовать укрепить свое положение с помощью "военной российской угрозы"", - пояснил Александр Перенджиев.

Кроме того, "российской угрозой" Париж сможет объяснить продолжение неэффективной экономической политики. "Во Франции экономическая сфера приходит во все более плачевное состояние из-за действий властей. Тема России нужна для прикрытия и непопулярных мер в экономике, и растраты бюджетных средств. Я предполагаю, что со стороны команды Макрона есть незаконное расходование бюджетных средств, и она сейчас будет объяснять, куда ушли деньги, противодействием России. "Российская военная угроза" – то, за что хватается команда Макрона, чтобы удержаться у власти и не попасть в дальнейшем в руки правосудия за коррупцию", - обратил внимание военный политолог.

Как далеко зайдет Франция?

По оценке эксперта, практические действия против России команда Эммануэля Макрона будет осуществлять не на Украине (инициатива об отправке французских солдат встретила отпор и в Париже, и в Брюсселе, и во многих европейских странах), а на Южном Кавказе – в Армении. "Активность Франции будет сводиться к попыткам оторвать Армению от России. Это не только личной желание Макрона, но и заказ со стороны США и НАТО, чтобы на территории Армении была размещена западная военная инфраструктура для осуществления дальнейших агрессивных действий, в том числе, против Ирана. Поэтому Париж все больше и больше пытается расшатать обстановку на Южном Кавказе", - отметил Александр Перенджиев.

"В Ереване команда Макрона будет стремиться настроить армянские власти на реванш в Карабахской войне и не позволить им подписать мирного договор с Азербайджаном. Это попытка снова разжечь пожар на Южном Кавказе и нанести тем самым удар по России. По сути, Франция старается открыть "второй фронт" против России – в Армении. Также этот фронт будет направлен и против Ирана, и против Азербайджана. Она уже накачивает Армению оружием, там уже работают французские военные советники. На территории Азербайджана не так давно раскрыли французских шпионов, значит, идет вербовка и создание агентуры. Я думаю, мы много чего еще увидим со стороны Франции в этом регионе", - заключил военный политолог.