Почему Франция раздувает антироссийскую панику? 

Власти Франции на этой неделе начали новый этап антироссийской политики. Президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости отправки французских солдат на Украину, а премьер-министр Габриэль Атталь назвал Россию "прямой и непосредственной угрозой для Франции на всех уровнях", по сути повторив аналогичную риторику министра обороны Себастьяна Лекорню. О том, зачем Париж стремится представить Россию угрозой Франции, "Вестник Кавказа" поговорил с военным политологом, доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александром Перенджиевым.
Макрон решает внутренние проблемы
Эксперт в первую очередь обратил внимание на тяжелое положение Эмануэля Макрона внутри Франции, вынуждающее его искать внешние стимулы для отвлечения внимания французского общества. "Во Франции все больше растет внутреннее политическое противостояние – и дело не только в массовых протестах фермеров, хотя они тоже играют свою роль. В этой стране в целом усиливается политическая борьба за власть, и самый здесь важный фактор – снижение популярности президента Макрона среди населения. Его рейтинги падают, деятельность Макрона все больше вызывает отторжение у граждан Франции", - сказал он.
"По сути, Эммануэль Макрон теряет сейчас легитимность. Под легитимностью мы, политологи, понимаем поддержку и признание того или иного политика как правителя со стороны общества. Такой политик может законно находиться на посту, например, президента, но при падении его поддержки гражданами его легитимность будет снижаться. И как раз из-за этого команде действующего президента все более выгодным становится отвлечение внимания французского общества на внешнюю составляющую – на запугивание российской угрозой. Ничто лучше не нашла команда Макрона, чем попробовать укрепить свое положение с помощью "военной российской угрозы"", - пояснил Александр Перенджиев.
Кроме того, "российской угрозой" Париж сможет объяснить продолжение неэффективной экономической политики. "Во Франции экономическая сфера приходит во все более плачевное состояние из-за действий властей. Тема России нужна для прикрытия и непопулярных мер в экономике, и растраты бюджетных средств. Я предполагаю, что со стороны команды Макрона есть незаконное расходование бюджетных средств, и она сейчас будет объяснять, куда ушли деньги, противодействием России. "Российская военная угроза" – то, за что хватается команда Макрона, чтобы удержаться у власти и не попасть в дальнейшем в руки правосудия за коррупцию", - обратил внимание военный политолог.
Как далеко зайдет Франция?
По оценке эксперта, практические действия против России команда Эммануэля Макрона будет осуществлять не на Украине (инициатива об отправке французских солдат встретила отпор и в Париже, и в Брюсселе, и во многих европейских странах), а на Южном Кавказе – в Армении. "Активность Франции будет сводиться к попыткам оторвать Армению от России. Это не только личной желание Макрона, но и заказ со стороны США и НАТО, чтобы на территории Армении была размещена западная военная инфраструктура для осуществления дальнейших агрессивных действий, в том числе, против Ирана. Поэтому Париж все больше и больше пытается расшатать обстановку на Южном Кавказе", - отметил Александр Перенджиев.
"В Ереване команда Макрона будет стремиться настроить армянские власти на реванш в Карабахской войне и не позволить им подписать мирного договор с Азербайджаном. Это попытка снова разжечь пожар на Южном Кавказе и нанести тем самым удар по России. По сути, Франция старается открыть "второй фронт" против России – в Армении. Также этот фронт будет направлен и против Ирана, и против Азербайджана. Она уже накачивает Армению оружием, там уже работают французские военные советники. На территории Азербайджана не так давно раскрыли французских шпионов, значит, идет вербовка и создание агентуры. Я думаю, мы много чего еще увидим со стороны Франции в этом регионе", - заключил военный политолог.