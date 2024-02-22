Париж: Россия угрожает Франции

В Париже заявили, что Россия представляет прямую угрозу для Франции. Там отметили, что Москва проводит кампании по дезинформации в Пятой республике и разобщению Европы.

Россия представляет прямую угрозу для Франции, с таким утверждением в Сенате Пятой республики выступил премьер этой страны Габриэль Атталь.

"Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах"

- Габриэль Атталь

Глава правительства Франции считает, что Москва организовала кампании по дезинформации в республике. Кроме того, по его словам, Россия устраивает операции по разобщению Евросоюза и кибератаки.

Ранее с подобным заявлением выступил руководитель французского МВД Себастьен Лекорню. Он назвал Россию угрозой для Франции и НАТО, однако конкретных примеров не привел.