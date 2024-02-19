Франция приезжала в Армению "обнулить" Россию

Армения делает еще один шаг по сближению с Европой и отдалению от России. На фоне заявлений о заморозке членства Армении в ОДКБ в Ереван приехал французский министр обороны.

23 февраля завершился визит в Армению министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню. Он прибыл в Ереван "с большой делегацией, состоящей из парламентариев и представителей промышленного сектора". Задача депутатов состояла в политическом сближении Франции и Армении, а промышленники должны были дать гарантию снабжения республики французским вооружением.

Франция перевооружает Армению

В авангарде выступил сам министр обороны Франции. Он заверил армянского коллегу Сурена Папикяна в том, что Париж готов выступить защитником Еревана и предоставить все необходимое вооружение - от приборов ночного видения до ракет средней и меньшей дальности.

"Что касается ракет малой, средней и большой дальности, то если Армения будет в них нуждаться, они будут поставлены", - отметил француз, имея ввиду системы ПВО.

В практическом плане Лекорню реализовал ряд немаловажных проектов. Первое - он договорился о соглашении по переподготовке кадров министерства обороны Армении. Во-вторых, в Ереване на постоянной основе будет присутствовать французский военный консультант. И в-третьих, поставки вооружения уже начались, и в скором времени в Армению прибудут бронеавтомобили "Бастион".

Со своей стороны Папикян отметил, что сотрудничество с Францией носит долгосрочный характер, хотя практический этап кооперации "еще не достиг двух лет". Сотрудничество по линии министерств обороны расширяется и уже охватывает 10 направлений, заметил министр обороны Армении. Папикян рассчитывает не только на Францию, но и на остальные страны ЕС.

"Армения модернизирует свои ВС. Это предполагает, что мы нуждаемся в удовлетворении потребностей и собственными средствами, и, конечно же, содействие стран-партнеров нам только поможет. В том числе, содействие европейских партнеров. Речь идет также об использовании возможностей Европейского инструмента мира", - подчеркнул он.

Франция дестабилизирует Южный Кавказ

Важным моментом переговоров был Азербайджан. Ведь перевооружение проигравшей войну страны сразу наводит на определенные мысли. Например, Германия после поражения в Первой Мировой войне начала перевооружаться, и это вылилось в реванш против Франции и Великобритании, а затем нападение на СССР. Когда Франция поставляет Армении бронемашины и намекает на ракеты, то у всех стран региона возникает вопрос "а против кого?".

Ясное дело, что угрозой "номер один" в Ереване все еще считают Азербайджан, хотя премьер-министр Никол Пашинян постоянно говорит о желании нормализовать отношения. Лекорню и Папикян на конференции озвучили формальную мотивацию перевооружения Армении, объявив, что французское оружие идет для обороны, а не планов нападения.

"Это вооружение оборонительного характера. И никто не может критиковать армию Армении за то, что она укрепляет свой потенциал. Это вооружение позволит вам лучше защищаться в рамках ваших границ", - заявил Лекорню.

Ему вторил Папикян: "Это вооружение не направлено против какой-либо страны, не имеет цели агрессии. Конечно, не могу отрицать, что есть угроза, которую мы видим из риторики (Азербайджана - прим. ред.). Вне зависимости от того, какая атмосфера безопасности будет создана после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, ВС Армении продолжат закупать вооружение оборонительного характера".

В Баку едва ли поверят этим словам. Вооружение вчерашнего агрессора, три десятилетия оккупировавшего азербайджанские территории, не может не вызывать беспокойство. Зачем закупать современные виды оружия и обучать солдат с помощью натовских офицеров, если ты настроен на мирное соглашение? Политолог Ризван Гусейнов, например, считает, что поставки французского оружия и последние обострения, инициированные ВС Армении, могут сделать неизбежной новую войну между соседними странами.

Такие же опасения высказывались и на более высоком уровне. "Если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то тогда для чего она закупает оружие на сотни миллионов долларов?" - спрашивал азербайджанский президент Ильхам Алиев в мае 2023 года. "Такая политика приведет к новым угрозам для региона", - подчеркивал он. Президент Азербайджана имел ввиду не только Францию, но и Индию, ведь годом ранее стало известно, что Индия поставит Армении оружия и боеприпасов на сумму $244,7 млн. В октябре прошлого года Ильхам Алиев отмечал, что передача Францией оружия Армении не ведет к миру, и Париж будет виновником новой войны Еревана и Баку.

Франция отрывает Армению от России

Наряду с возможностью эскалации на армяно-азербайджанской границе, где Ереван возобновил активные перестрелки, Армения рискует испортить отношения с Россией. Совпадение или нет, но в день визита Лекорню премьер Пашинян в интервью французскому каналу France24 сказал следующее: "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным. Мы заморозили наше участие [в ОДКБ]. Посмотрим, что будет дальше".

В России не подтвердили заморозку членства Армении, но новость восприняли крайне негативно. МИД РФ ждет разъяснений от Еревана. На Смоленской площади исходят из того, что Армения "продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ - со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами". В то же время в МИД РФ признали, что динамика участия Армении в ОДКБ упала, "что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны". В заявлении призвали Ереван выражать разногласия путем диалога, а не "аудирования" проблем через СМИ, а также отвергли обвинения в невыполнении обязательств военного союза перед Арменией.

Сближение Армении и ЕС через Францию уже становится очевидным трендом. Лекорню прибыл в Армению после визита Пашиняна в Париж. Армянские политики торпедируют встречи со своими коллегами из России и ОДКБ, а их премьер отказывается от посещения саммита организации. Но зато находится время для проведения полноценных встреч с европейскими коллегами на всех уровнях - начиная с послов и заканчивая лидерами стран.

В сухом остатке, действия Франции могут серьезно подорвать дипломатическое урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Каждая эскалация - шаг назад от подписания мирного договора. С другой стороны, активизация натовской страны в союзной для России республике усугубляет и без того высокую напряженность между Москвой и Западом. Потакание Пашиняна желаниям Парижа и Брюсселя выдавить Россию из Южного Кавказа может привести к печальным последствиям. В случае военной эскалации, где успех Баку будет очевидным, Москва может демонстративно отказаться от обязательств защищать территориальную целостность "переезжающей" на Запад Армении.