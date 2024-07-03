МИД РФ: Армения не сможет усидеть на двух стульях

Углубляя сотрудничество с теми, чья цель - стратегическое поражение России, Армения рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, в том числе в ущерб собственной безопасности, заявил МИД РФ.

Россия крайне сожалеет о том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию НАТО участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Говоря о сфере безопасности, хочу подчеркнуть, что Армения остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях. Однако вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь"

- Михаил Галузин

Нынешнее руководство Армении предпочло наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупать у него вооружение и проводить совместные военные учения – и это на фоне участия представителей страны в проходящем в Вашингтоне в эти дни саммите этого военно-политического блока, что не вызывает ничего, кроме крайнего сожаления, - заявил дипломат.

"Знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов - о нереалистичности попыток "усидеть на двух стульях", пусть и в другой – экономической сфере, предельно ясно выразился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в своем выступлении на форуме "Примаковские чтения" в Москве в конце прошлого месяца, говоря о евроустремлениях Еревана в привязке к его обязательствам в ЕАЭС"

- Михаил Галузин

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что армии Армении и США намерены с 15 по 24 июля провести учения на армянской территории, чтобы "отработать выполнение миротворческих задач" - военнослужащие двух стран планируют отработать слаживание сил миротворческих контингентов, обменяться наработками в области стратегии и тактики. Еще одна цель маневров - нарастить боеготовность принимающей стороны.