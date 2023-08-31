Лавров и Фидан встречаются в Москве

Опубликовано: 15:26, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД РФ

МИД России сообщил о только что начавшейся встрече Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Уже известна повестка переговоров.

Анонсированные ранее переговоры российского и турецкого министров иностранных дел проходят в эти минуты в Москве.

Фотографию со встречи Сергея Лаврова и Хакана Фидана опубликовал МИД РФ.

Как сообщалось, дипломаты поговорят о возможных альтернативах зерновой сделки, Украине и скорой встрече президентов. В числе других тем – двусторонние проекты в сфере энергетики и помощь, которую РФ предоставляет турецкой стороне при тушении пожаров.