Главы МИД Турции и РФ обсудят зерновую сделку и визит Эрдогана в Москву

Глава МИД Турции обсудит с российским коллегой альтернативы зерновой сделке, готовящийся визит Эрдогана, а также российско-турецкие энергетические проекты.
В четверг, 31 августа начинается официальный визит главы турецкого внешнеполитического ведомства Хакана Фидана в Москву. Здесь он проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Планируется, что основными темами станут поиски альтернативы черноморского зернового соглашения, ситуация вокруг Украины, а также предстоящие переговоры глав России и Турции.
Кроме того, на повестке переговоров российско-турецкие энергетические проекты, а также помощь России в тушении пожаров в Турции.
Это первый визит главы турецкого внешнеполитического ведомства в Россию с момента вступления в должность в июне этого года.