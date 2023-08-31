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Главы МИД Турции и РФ обсудят зерновую сделку и визит Эрдогана в Москву

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД Турции обсудит с российским коллегой альтернативы зерновой сделке, готовящийся визит Эрдогана, а также российско-турецкие энергетические проекты.

В четверг, 31 августа начинается официальный визит главы турецкого внешнеполитического ведомства Хакана Фидана в Москву. Здесь он проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Планируется, что основными темами станут поиски альтернативы черноморского зернового соглашения, ситуация вокруг Украины, а также предстоящие переговоры глав России и Турции.

Кроме того, на повестке переговоров российско-турецкие энергетические проекты, а также помощь России в тушении пожаров в Турции.

Это первый визит главы турецкого внешнеполитического ведомства в Россию с момента вступления в должность в июне этого года.

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